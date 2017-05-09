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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.05.17

В Ростове-на-Дону по вине таксиста опрокинулась карета скорой

В Ростове-на-Дону по вине таксиста опрокинулась карета скорой

Один человек пострадал при столкновении такси с каретой скорой помощи в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Около 00.00 часов по мск на пересечении улиц Ленина и Нагибина произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и кареты скорой помощи. По предварительным данным, водитель такси не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП пострадал водитель такси», – приводит РИА «Новости» слова представителя ГУ МВД по Ростовской области.

В пресс-службе также уточнили, что после удара скорая опрокинулась. По счастливой случайности, находившиеся в машине медики не пострадали.

Напомним, 27 апреля в Красноярске произошел аналогичный случай. На одном из оживленных перекрестков города машину скорой медицинской помощи протаранил внедорожник. Карета скорой выехала на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками. В этот момент двигавшаяся на большой скорости иномарка протаранила ее, из-за чего спецавтомобиль опрокинулся на бок.

Авария произошла на перекрестке улиц Ладо Кецховелли и Копылова. В результате столкновения автомобиль скорой помощи завалился на бок, телесные повреждения получил пациент – 15-летний подросток и женщина-фельдшер.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 08.05.17

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