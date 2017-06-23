Хабаровчанин избил хирурга за вопрос о шрамах и татуировках

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту нападения 31-летнего мужчины на врача больницы № 10. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье «умышленное причинение вреда здоровью» (ч.2 ст.115 УК РФ).

По предварительным данным, вечером 22 июня в приемный покой больницы обратился 31-летний мужчина с жалобами на здоровье. Его стал осматривать врач-хирург. Во время медицинского осмотра пациент стал вести себя неадекватно, агрессивно, затем схватил стул и бросил его в сторону врача. Врач, избегая конфликта, покинул кабинет. Злоумышленник догнал врача в коридоре, повалил на пол и стал избивать. После этого агрессивного пациента задержали сотрудники правоохранительных органов.

Потерпевшему врачу была оказана квалифицированная медпомощь. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

По словам главврача больницы №10 Александра Калашникова, пациенту не понравились вопросы осматривавшего его медика о множественных шрамах и татуировках, имевшихся на его теле. «Пациент напал на нашего врача-хирурга, бросил в него стул. Врач попытался избежать конфликта – вышел из кабинета, но пациент догнал его в коридоре, повалил на пол и начал избивать», – приводит «РГ» слова Калашникова.

Он также рассказал, что хирург получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматический вывих плеча, ушибы и ссадины. Он был госпитализирован в краевую клиническую больницу №2. Получивший травмы хирург написал заявление в полицию, администрация больницы обратилась в СК и прокуратуру. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Наш врач-хирург – замечательный специалист, несмотря на молодой возраст проводит сложнейшие операции, помогает людям», – отметил Калашников.

Хабаровск, Иван Гридин

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