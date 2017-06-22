Избитого детского врача из Нижнего Тагила срочно прооперировали – у него серьезно повреждено лицо

Детского хирурга из Нижнего Тагила Андрея Малахова, на которого напал разъяренный отец пациента, срочно прооперировали – у него серьезно повреждена одна из лицевых костей.

Как сообщил NDNews.ru информированный источник в детской поликлинике, речь идет о внезапной атаке на врача. По словам источника, хирург осматривал маленького пациента 17 января 2017 года рождения в присутствии мамы. После того как прием закончился и мама сыном вышли, в кабинет ворвался мужчина, ударив доктора головой в лицо. Вероятно, между мамой и детским хирургом произошел конфликт, который пока не предан огласке. Хотя версия Андрея Малахова сводится к неадекватному поведению мужчины, ворвавшегося во врачебный кабинет. По словам источника, Малахов уже два года работал в поликлинике. Жалоб от пациентов на него не поступало, и в каких-либо конфликтах он не был замечен.

СУ СК РФ по Свердловской области сейчас проводит доследственную проверку, которая с наибольшей вероятностью закончится возбуждением дела в отношении отца ребенка.

Нижний Тагил, Максим Бородин

Нижний Тагил. Другие новости 22.06.17

Бывший депутат Госдумы от Свердловской области может возглавить РАН. / На пороге Ревун прокуратура закрыла два детских палаточных лагеря. / На железнодорожной станции Екатеринбурга задержали 18 тонн подозрительного мяса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»