Четверг, 22 июня 2017, 14:33 мск

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Екатеринбург

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Избитого детского врача из Нижнего Тагила срочно прооперировали – у него серьезно повреждено лицо

Избитого детского врача из Нижнего Тагила срочно прооперировали – у него серьезно повреждено лицо

Детского хирурга из Нижнего Тагила Андрея Малахова, на которого напал разъяренный отец пациента, срочно прооперировали – у него серьезно повреждена одна из лицевых костей.

Как сообщил NDNews.ru информированный источник в детской поликлинике, речь идет о внезапной атаке на врача. По словам источника, хирург осматривал маленького пациента 17 января 2017 года рождения в присутствии мамы. После того как прием закончился и мама сыном вышли, в кабинет ворвался мужчина, ударив доктора головой в лицо. Вероятно, между мамой и детским хирургом произошел конфликт, который пока не предан огласке. Хотя версия Андрея Малахова сводится к неадекватному поведению мужчины, ворвавшегося во врачебный кабинет. По словам источника, Малахов уже два года работал в поликлинике. Жалоб от пациентов на него не поступало, и в каких-либо конфликтах он не был замечен.

СУ СК РФ по Свердловской области сейчас проводит доследственную проверку, которая с наибольшей вероятностью закончится возбуждением дела в отношении отца ребенка.

Нижний Тагил, Максим Бородин

Нижний Тагил. Другие новости 22.06.17

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