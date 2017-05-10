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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тем, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО)

Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тем, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО)

Жители Екатеринбурга пришли в негодование из-за того, что в очередной раз 9 Мая не смогли попасть на улицы, по которым маршируют парадные расчеты и едет боевая техника. Полиция даже близко не подпускала людей к проспекту Ленина, а на трибуне на площади 1905 года, где проходили основные мероприятия парада, было больше депутатов, чем фронтовиков.

Новый День: Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тому, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, тысячи разгневанных горожан не смогли увидеть Парад Победы в честь 9 Мая в Екатеринбурге. О том, что уральцы остались недовольны организацией, говорят сотни публикаций в соцсетях, посыл которых сводится к вопросу: «А для кого был парад?».

Новый День: Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тому, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО)

Новый День: Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тому, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО)

Даже на фотографиях, сделанных 9 Мая, видно, что бесчисленную толпу людей сдерживают этакие «заградотряды» – сотрудники полиции, например, вставали цепью на обеих сторонах набережной городского пруда и не подпускали екатеринбуржцев ближе, чем метров на 200, к проспекту Ленина. Даже в тот момент, когда по нему шла уже не военная техника, а колонна «Бессмертного полка».

Новый День: Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тому, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО)

То же творилось и на Плотинке, где собрались тысячи желающих увидеть если не то, как идут парадные расчеты, то хотя бы боевую технику. В конце концов, горожане терпели бесконечные пробки и перекрытия улиц, когда та самая техника ехала на репетиции в апреле и мае. Но из Исторического сквера наверх тоже никого не пускали.

Новый День: Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тому, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО)

Фото Замира Багдасаряна

Отвечая на вопрос о том, для кого же был парад, можно было бы сказать, что для ветеранов. Однако и им пришлось несладко, т.к. чиновники отказались везти их на парад, и если бы не горожане, которым стало стыдно за действия властей, то 90-летним фронтовикам пришлось бы идти до площади по перекрытым улицам пешком. Об этом ранее писал NDNews.ru, подробности можно увидеть .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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