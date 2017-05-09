Позор: в День Победы чиновники Екатеринбурга не смогли организовать доставку ветеранов на парад (ВИДЕО)

Публикации за 09.05.17

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В Екатеринбурге и в этом году не обошлось без скандала в День Победы. Чиновники в очередной раз не смогли организовать доставку ветеранов на площадь 1905 года, чтобы 90-летние герои смогли посмотреть парад. Выручили волонтеры – пожилых людей привезли на частных машинах.

Несколько лет в Екатеринбурге не может решиться проблема с подвозом ветеранов к площади 1905 года. Хотя бы тех, кто участвует в параде – их в этом году всего около 40 человек. На организацию парада город тратит два десятка миллионов – и это без учета расходов на военную технику и приглашения известных исполнителей на гала-концерт, что тоже затратно. Однако вопрос о выделении машин для доставки ветеранов никак решиться не может: мэрия не знает, где взять машины, в Минсоцполитики развозят ветеранов только после приема у губернатора, задачи привозить их на площадь у них нет. NDNews.ru два месяца назад писал о том, что в этом году годовщина победы в Великой Отечественной войне может снова быть омрачена из-за чиновничьего равнодушия. Однако чиновники заверили, что волонтеры зря беспокоятся, проблемы с доставкой не будет. В итоге в администрации ограничились бесплатным проездом на общественном транспорте для ветеранов. Но понятно, что участникам войны, которым уже за 90 лет, тяжело ездить в автобусе.

В этом году всего около 40 ветеранов смогли присутствовать на параде. Решить, как их привозить на центральную площадь, взялись волонтеры общественного движения «Май». «Мы связывались с администрацией города задолго до сегодняшнего дня. Мы были на заседании оргкомитета, его возглавлял Матвеев, там обсуждалось что угодно, кроме того, как довезти ветеранов, которые участвуют в параде. По мнению мэрии, будет достаточно бесплатного общественного транспорта. Но ведь перекрыто все, ближайшие остановки находятся очень далеко. 5 мая обзвонили ветеранов, им обещали, что их отвезут, но выяснилось, что никто не везет. Например, у нас есть ветеран в Ленинском районе, ему говорили, что его привезут. Вчера он сказал, что никто так и не позвонил ему. Мы попросили о помощи, откликнулось много неравнодушных людей, например, депутат Дмитрий Ионин, он сам помог и несколько машин организовал. Транспортная компания «Автогамма», они, когда узнали, просто ужаснулись, дали нам автобус. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова помогла, сразу сказала, что будет машина с допуском. В общем, машины нашлись. Я не понимаю чиновников. Обзвонить этих людей максимум 3 часа времени. Для огромной административной машины вообще не проблема. Но они не смогли организовать, должно быть стыдно. Кстати, получилось так: не организовали они, а стыдно нам», – рассказала Гузель.

Помимо прямого общения с Матвеевым, волонтеры созванивались с главой города Евгением Ройзманом. Тот в традиционной для себя манере сказал, что все решится. Очевидно, не решилось. В администрации губернатора тоже обещали как-то повлиять на городских чиновников. Накануне праздника волонтеры пытались позвонить главе Управления ГИБДД по Свердловской области Юрию Демину, чтобы договориться о пропуске машин в центр города. Но главный гаишник области лишь возмутился тем, что его беспокоят по личному сотовому в выходной день и бросил трубку, волонтеры даже не успели озвучить проблему.

По счастью, его подчиненные – обычные сотрудники ГИБДД – препятствовать проезду автомобилей с ветеранами не стали. «Сотрудники ДПС – люди, которые носят погоны не зря. Они видели, что везут ветеранов, и они пропускали автомобили. Мы подавали списки с номерами машин заранее, конечно, но на месте проблем не возникло», – отметила Гузель. В итоге всё удалось организовать, ветераны добрались до центра города на частных машинах. Однако не ясно, что помешало мэрии решить этот вопрос – напомним, речь идет даже не о подвозе всех ветеранов и тыловиков, а только о тех, кто участвует в параде.

«9 мая – это не салюты и не концерты. Это праздник для тех, кто нашу землю отстаивал. Для администрации организовать несколько машин вообще не проблема. На оргкомитете они нам говорили, что, мол, их 1500 человек, «как вы себе это представляете?» Но мы просили хотя бы для «парадников». Но даже если взять 1,5 тысячи, такси обойдется в 500 тысяч. Вы из фейерверка уберите один залп – и вот они, эти деньги. Нужно правильно расставлять приоритеты. Но административная машина этого не понимает», – заключила общественница.

Ежегодно празднование Дня Победы в уральской столице оборачивается скандалами и просто неприятными историями, когда чиновники обижают тех, кого должны чествовать в этот день (и все оставшиеся дни в году тоже). Например, в 2013 году произошел громкий скандал, когда ветераны, получившие от властей подарочные наборы, обнаружили среди продуктов просроченные на несколько месяцев консервы. В 2014-м фронтовики и тыловики, приглашенные на прием губернатора, пожаловались, что после формальностей – произнесения речей – политики, проводившие прием, уселись за отдельный стол, оставив главных героев без внимания.

В прошлом году на губернаторский прием пустили далеко не всех ветеранов, кто 9 мая был приглашен на встречу. Вероятно, была допущена некая путаница – и пригласительных билетов, которые советам ветеранов выдали представители областных властей, хватило не всем фронтовикам и тыловикам. Но вместо того, чтобы быстро сориентироваться в ситуации, служители «белого дома» едва ли не выставляли стариков за порог. В итоге одну из пожилых дам, по данным NDNews.ru, блокадницу, едва не хватил сердечный приступ – прямо на подступах к Дому правительства. В этом году в облправительстве вовремя вспомнили прошлогодний скандал – по словам Гузели Аиткуловой, ветеранов пропускали на прием, не спрашивая пригласительные билеты. Врио губернатора тоже умудрился не опоздать. Остается надеяться, что в регионе все-таки научатся чествовать ветеранов без скандалов, пока участники войны и тыловики еще остались в живых.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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