Общественники бьют тревогу: на парад Победы ветеранов везти никто не готов

Публикации за 14.04.17

Очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне может снова быть омрачена из-за чиновничьего равнодушия. Руководители, которые занимаются организацией праздничных мероприятий, увлеклись официозом и забыли о главном – о людях, которым обязаны победой.

Как рассказала NDNews.ru активистка общественного движения «Май» Гузель Аиткулова, в этом году грозит повториться позорный прецедент прошлых лет, когда власти забыли позаботиться о том, чтобы доставить на парад Победы ветеранов, большинство которых уже перешагнули 90-летний рубеж. Напомним, несколько лет подряд транспорт для ветеранов к месту проведения парада никто не организует. Некоторые ветераны живут в отдаленных районах города или даже за его пределами, им тяжело самостоятельно передвигаться, но если бы не помощь общественников или знакомых – им пришлось бы ехать на парад на общественном транспорте с пересадками.

«Сегодня мы были в городской администрации на заседании оргкомитета по подготовке празднования Дня Победы, и подняли вопрос о транспорте для ветеранов, – рассказала Гузель. – Никакого внятного ответа мы не получили. Начались вопросы «А как вы себе это представляете, довезти 1500 человек?..»

По словам собеседницы агентства в конце концов им сказали, что это обязанность Минсоцполитики. «Но мы узнавали, в обязанности Минсоцполитики входит развоз ветеранов по домам после приема у губернатора, и они это делают, к ним нет вопросов. А отвезти ветеранов на парад без помощи общественности невозможно. Мы, конечно, постараемся как-то разрулить ситуацию. Вот есть у нас ветеран, Виноградов Александр Иванович – ему скоро исполнится 100 лет! Неужели он должен ехать на парад на общественном транспорте?»

Гузель также отметила, что она и другие волонтеры прикинули «цену вопроса»: даже если брать максимальную стоимость поездки на такси – 300 рублей – то трансфер 1500 человек обойдется в 450 тысяч рублей. «А салют стоит 30 миллионов. Может, отказаться от нескольких залпов ради ветеранов?» – предлагает Гузель.

В пресс-службе мэрии опасения активистки не подтвердили и заявили, что никакой проблемы с доставкой ветеранов нет. «Будут автобусы, и на Широкореченский мемориал, и на парад. Мы работаем и с городским, и с районными советами ветеранов, вся информация будет на нашем сайте», – заявил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Напомним, ежегодно празднование Дня Победы в уральской столице оборачивается скандалами и просто неприятными историями, когда чиновники обижают тех, кого должны чествовать в этот день (и все оставшиеся дни в году тоже). Например, в 2013 году произошел громкий скандал, когда ветераны, получившие от властей подарочные наборы, обнаружили среди продуктов просроченные на несколько месяцев консервы. В 2014-м фронтовики и тыловики, приглашенные на прием губернатора, пожаловались, что после формальностей – произнесения речей – политики, проводившие прием, уселись за отдельный стол, оставив главных героев без внимания.

В прошлом году на губернаторский прием пустили далеко не всех ветеранов, кто 9 мая был приглашен на встречу. Вероятно, была допущена некая путаница – и пригласительных билетов, которые советам ветеранов выдали представители областных властей, хватило не всем фронтовикам и тыловикам. Но вместо того, чтобы быстро сориентироваться в ситуации, служители «белого дома» едва ли не выставляли стариков на порог. В итоге одну из пожилых дам, по данным NDNews.ru, блокадницу, едва не хватил сердечный приступ – прямо на подступах к Дому правительства.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zvQk9CvC1Es&rel=0">Video</a> Ветерана не пустили

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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