К участию в параде Победы в Екатеринбурге готовятся почти 50 ветеранов

Публикации за 17.04.17

На этой неделе в Екатеринбурге стартуют медицинские комиссии, которые должны пройти уральские ветераны для участия в параде Победы. Последний раз они маршировали по центру уральской столицы пять лет назад. С тех пор по причине преклонного возраста специалисты не рекомендуют участникам строевой шаг, ветеранам доверяют возглавить парад на военных автомобилях.

Как передает корреспондент NDNews.ru, обследования начнутся 20 апреля. В настоящий момент к медосмотру готовятся 49 человек. Однако в действительности участвовать в параде Победы будут около 40 человек. В Совете ветеранов Свердловской области поясняют, что списки каждый год составляют с запасом – на случай болезни или ухудшения здоровья кого-либо из кандидатов. «По последним данным, на парад в честь 72-й годовщины Великой Победы штаб ЦВО выделил 10 машин с открытым верхом, на которых и поедут четыре десятка ветеранов – фронтовиков, военных медиков и тружеников тыла», – говорят в организации, добавляя, что в план организации мероприятия еще могут быть внесены коррективы. Самому старшему участнику нынешнего парада Победы будет за 90 лет. После прохождения колонны, как предполагается, ветеранов усадят на трибуны.

Всего в военном параде на площади 1905 года примут участие 2300 военнослужащих, курсантов, кадетов, бойцов МЧС, ФСИН, МВД и более 50 единиц различной военной техники. Кроме того, отдельные мероприятия запланированы на Широкореченском мемориальном комплексе, на площади Обороны и площади Уральского добровольческого танкового корпуса, в ЦПКиО, в Историческом сквере. 9 мая пройдет также акция «Бессмертный полк». В центре города запланирован большой праздничный гала-концерт и салют над акваторией городского пруда.

На сегодняшний день в Екатеринбурге, по данным администрации города, проживает 1492 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 256 узников фашистских концлагерей и гетто и 14 тысяч 307 тружеников тыла. За минувший год ушли из жизни 2700 екатеринбуржцев, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. В мэрии отмечают, что в День Победы для всех ветеранов проезд в общественном транспорте Екатеринбурга будет бесплатным.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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