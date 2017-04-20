В Екатеринбурге ветеранам пришлось с боем выбивать транспорт для медкомиссии

Публикации за 20.04.17

В Екатеринбурге едва не сорвался первый этап медицинской комиссии, которую должны пройти ветераны для участия в параде Победы. В администрации свердловского губернатора равнодушно отнеслись к организации трансфера, и общественникам с боем пришлось выбивать автобус.

Как сообщил сегодня NDNews.ru председатель комитета Свердловской областной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов» Юрий Кравченко, официальная заявка на транспорт была подана заблаговременно. Администрацию губернатора Евгения Куйвашева за три дня уведомили о том, что ветеранам необходим автобус, на котором они смогут добраться до места прохождения медкомиссии. Но от чиновников не поступило никакого ответа насчет трансфера – сложилось впечатление, что власти просто проигнорировали просьбу.

«Вчера мы начали бить тревогу. Ну потому что вообще не было от администрации губернатора никаких сообщений. После обеда начали им названивать. В секретариате нам заявили, что нет возможности выделить автобус. Я вспылил, сказал, что буду жаловаться самому губернатору. Уже планировали обзванивать ветеранов, говорить им, чтобы не приходили в условленное место для отправки на медкомиссию. В итоге чиновники попросили нас подождать. И после долгих переговоров все-таки выделили автобус. Сегодня он должен отвезти ветеранов от Театра эстрады в госпиталь на Широкую Речку», – рассказал собеседник агентства.

По информации Кравченко, в запланированной на 20 апреля медицинской комиссии должны принять участие 26 ветеранов. На еще одно аналогичное обследование, которое пройдет позже, планируют направить около 24 участников ВОВ, есть также 11 тружеников тыла. В Совете ветеранов подмечают, что списки каждый год составляют с запасом – на случай болезни или ухудшения здоровья кого-либо из кандидатов.

Последний раз ветераны маршировали по центру Екатеринбурга пять лет назад. С тех пор по причине преклонного возраста специалисты не рекомендуют участникам строевой шаг, ветеранам доверяют возглавить парад на военных автомобилях. Ранее озвучивалось, что на парад в честь 72-й годовщины Великой Победы штаб ЦВО намерен выделить 10 машин с открытым верхом, на которых и поедут четыре десятка ветеранов – фронтовиков, военных медиков и тружеников тыла.

Всего в военном параде на площади 1905 года примут участие 2300 военнослужащих, курсантов, кадетов, бойцов МЧС, ФСИН, МВД и более 50 единиц различной военной техники. Кроме того, отдельные мероприятия запланированы на Широкореченском мемориальном комплексе, на площади Обороны и площади Уральского добровольческого танкового корпуса, в ЦПКиО, в Историческом сквере. 9 мая пройдет также акция «Бессмертный полк». В центре города запланирован большой праздничный гала-концерт и салют над акваторией городского пруда.

На сегодняшний день в Екатеринбурге, по данным администрации города, проживает 1492 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 256 узников фашистских концлагерей и гетто и 14 тысяч 307 тружеников тыла. За минувший год ушли из жизни 2700 екатеринбуржцев, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. В мэрии отмечают, что в День Победы для всех ветеранов проезд в общественном транспорте Екатеринбурга будет бесплатным.

Вместе с тем в общественном движении «Май» заявляют, что в этом году может повториться позорный прецедент прошлых лет, когда власти забыли позаботиться о том, чтобы доставить на парад Победы ветеранов, большинство которых уже перешагнули 90-летний рубеж. Несколько лет подряд транспорт для них к месту проведения торжеств никто не организует. Между тем некоторые ветераны живут в отдаленных районах города или даже за его пределами, им тяжело самостоятельно передвигаться, и если бы не помощь общественников или знакомых – им пришлось бы ехать на парад на общественном транспорте с пересадками. Впрочем, в мэрии

опасения активистов не подтверждают, заверяя, что проблемы с доставкой ветеранов не будет.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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