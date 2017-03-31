Поздравьте всех ветеранов и отмойте город: чиновникам Екатеринбурга дали указания по подготовке к годовщине Победы

Публикации за 31.03.17

Екатеринбург начал готовится к празднованию годовщины Победы. Сегодня в администрации города прошло первое расширенное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию памятной даты. На особом внимании – поздравление всех ветеранов. Чиновникам также дали задание навести в городе порядок самым тщательным образом.

В сегодняшнем совещании участвовали чиновники, представители МВД, ГИБДД, МЧС, ЦВО и общественники. Замглавы администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начиная заседание, напомнил об участниках тех событий, что живут в Екатеринбурге. По его словам, в городе остались 1492 участника войны, 256 узников концлагерей, и 14 370 тружеников тыла. «К сожалению, 2700 человек ушли из жизни за прошлый год», – сообщил Матвеев.

Вчера глава администрации города Александр Якоб подписал постановление о проведении мероприятий в честь Дня Победы. Оно описывает сроки проведения всех мероприятий, финансирование и подготовку города к празднованию. «Бюджет ограничен, как и в прошлом году, мы находимся в нелучшей экономической ситуации. Но важно провести все мероприятия на высшем уровне», – прокомментировал Матвеев. Напомним, администрация выделила 19 млн рублей. NDNews.ru ранее писал об основных событиях, которые проведут по заказу мэрии, и их финансировании.

Как отметил Матвеев, один из главных пунктов – дойти до каждого ветерана, поздравить всех: «Тем более учитывая их возраст, это люди даже не преклонного, а глубокого возраста. Дойти до каждого ветерана значит лично прийти к нему домой и поздравить. Главная задача празднования – отдать должное ветеранам и почтить память погибших».

Главное мероприятие дня, конечно, парад на площади 1905 года. Как рассказал Матвеев, в ЦВО все решения приняты. Но подробности пока разглашать не стал. 9 мая для ветеранов установят трибуны на 2000 мест, парад будет транслироваться на больших экранах. На площади 1905 года будут работать врачи и волонтеры, если участники военных действий или труженики тыла смогут приехать на парад, то чиновники должны позаботиться о том, как они доберутся, куда и как сядут, как уедут обратно. Матвеев акцентировал внимание на том, что нельзя требовать пропуска у пришедших пожилых людей, тем более если на них награды.

Добавим, возможно, в этом году участники ВОВ смогут принять участие в параде – по словам представителя ветеранов, желание такое есть, но получится ли, станет понятно ближе к 9 мая.

Замглавы администрации рассказал об итогах совещания с ЦВО по поводу репетиций парада. На площади 1905 года первая репетиция пройдёт в ночь на 29 апреля, вторая в ночь на 3 мая и генеральная в ночь на 6 мая, все репетиции будут идти с 22:00 до 01:00. Это репетиции со всей техникой, кроме того, до них будут две пешие репетиции.

Что касается акции «Бессмертный полк», в которой в прошлом году приняли участие до 50 тысяч екатеринбуржцев, то в этом году ожидают ещё большее число участников. Год назад планировалось пустить людей из двух входов, но один закрыли непосредственно 9 мая, были и проблемы с шествием колонны из-за неправильно перекрытых улиц. В ГИБДД пообещали заранее решить вопросы по перекрытиям и дислокации ДПС.

«Как в прошлом году однозначно не будет», – пообещал представитель ГИБДД. «Золотые слова. Давайте сделаем так, чтобы у нас вообще никаких неожиданностей не возникало», – ответил Матвеев.

Он обратил внимание чиновников и на уборку города – к 9 Мая надо не только прибраться на дорогах и тротуарах, но и привести в достойный вид памятники, мемориальные доски. Комитет по благоустройству, я обращаюсь к вам. По подготовке к 9 Мая жители города оценят нас, чиновников», – напомнил Матвеев.

Конечно, пока полной координации нет, остались вопросы у комитета по благоустройству по вывозу мусора, у ГИБДД по организации движения, у ГИМС по организации регаты, у ряда организаторов – к сотрудникам ЦВО и т.д. Матвеев пообещал проводить подобные совещания раз в неделю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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