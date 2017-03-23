Екатеринбург отпразднует 72-ю годовщину Победы за 19 миллионов

Публикации за 23.03.17

В Екатеринбурге начинается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы. В этом году городской бюджет потратит 19 млн рублей. В требованиях раскрываются некоторые подробности того, как в этом году будет проходить 9 Мая.

Предполагается, что в праздничных мероприятиях поучаствуют около полумиллиона человек. С 24 апреля на площади Коммунаров будет выставляться пост у Вечного огня. 4-5 мая пройдут митинги с возложением цветов на площади Обороны, у здания дома культуры «Совхозный» и у памятника Неизвестному Солдату на Широкореченском мемориале. А у мемориала на Михайловском кладбище пройдет митинг памяти воинов, умерших от ран в госпиталях Свердловска. Аналогичные мероприятия проведут в других знаковых местах, в том числе накануне и в день 72-й годовщины Победы. 5 мая глава города и глава администрации устраивают прием ветеранов Великой Отечественной войны с поздравительной программой, выступлениями танцоров и музыкальных коллективов, продолжительность программы – не менее часа. На 6 мая запланирована военно-историческая реконструкция «Солдатскими дорогами» в ЦПКиО. Организатор должен показать блок «сражение – реконструкция» как минимум с 3 эпизодами. А в Доме актеров в этот же день пройдет «Огонек победы», посвященный женщинам – ветеранам войны и тыла.

8 мая пройдет гала-концерт участников XVIII фестиваля ветеранских хоровых коллективов, исполнитель по контракту должен подобрать режиссерско-постановочную группу, разработать сценарий мероприятия, подготовить видеоинсталляцию на основе фотографий военных лет и сформировать концертную программу. Она будет длиться не менее двух часов, зрителям покажут 10 танцевально-вокальных номеров.

Празднование 9 Мая начнется на Широкореченском мемориале, будут приглашены роты Почётного караула, духового оркестра и сводного хора, здесь же состоится минута молчания. Парад войск Екатеринбургского гарнизона по традиции проведут с 10 до 11 утра на площади 1905 года, его будут транслировать на 8 мультимедийных экранах. Какая именно техника пройдет по площади, пока не указывается. Заодно в документации говорится, что исполнитель должен «обеспечить туалеты на 3 репетиции и на Парад в количестве не менее 4 шт». С 11 до 12 часов пройдет шествие Бессмертного полка по проспекту Ленина. С полудня на огромном экране на площади 1905 года будут транслировать московский парад Победы. А у сквера близ гимназии № 9 будут раздавать солдатскую кашу (не менее 2000 порций.) Для ветеранов организуют фуршетную площадку в палатке, со столами и стульями, их будут обслуживать официанты.

Как это было и раньше, 9 мая пройдет несколько концертов на различных площадках. Гала-концерт «Мы внуки твои, Победа» начнется в Историческом сквере в 19:30. Общая продолжительность концертной программы – не менее 210 минут, за это время должны выступить минимум 35 коллективов. Салют и праздничный фейерверк в этом году будет длиться «не менее 13 минут», пиротехника будет взлетать на 100-400 метров.

К каждому мероприятию администрация прописывает требования по фото- и видеосъемке с указанием необходимой аппаратуры и количеством предоставляемых фото.

Напомним, в прошлом году 9 мая по площади 1905 года прошла военная техника, включая комплексы «Искандер», танки Т-72 и комплексы ПВО С-300. Кульминацией действа стал авиапарад, в котором приняла участие авиация со всего ЦВО. Были задействована аэродромы Пермского края, Челябинской области и даже военная база Кант, которая дислоцируется в Киргизии. Авиапарад впервые в Екатеринбурге прошел в юбилейную 70-ю годовщину Победы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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