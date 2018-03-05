Администрация Екатеринбурга потратит на празднование Дня Победы 20 миллионов

Администрация Екатеринбурга опубликовала конкурс на организацию празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на торжественные мероприятия уйдет 20 миллионов рублей.

В Екатеринбурге начинается подготовка к празднованию 9 Мая, сегодня городские власти опубликовали на сайте госзакупок документацию к конкурсу, в которой указаны некоторые подробности программы. Заявки будут приниматься до 26 марта. По традиции, первые торжественные мероприятия начнутся еще в апреле – у Вечного огня на площади Коммунаров выставят «Вахту памяти». Затем 3 мая на площади Обороны пройдет митинг. Подрядчик должен будет разработать сценарий и провести репетиции с участием МЧС, ГИБДД, МВД, творческих коллективов и роты Почетного караула. В тот же день пройдет митинг у памятника неизвестному солдату «Память хранят живые» (Широкореченское кладбище). К обоим мероприятиям необходимо подготовить букеты для возложения и провести фотосъемку.

На следующий день в ТЮЗе пройдет гала-концерт участников XIX фестиваля ветеранских хоровых коллективов, возложение цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса и прием ветеранов главой города и главой администрации города. Должна быть разработана культурная программа с участием певцов, музыкантов, танцоров продолжительностью не менее часа.

7 мая состоится встреча женщин ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла «Огонек Победы» и несколько митингов. Митинги будут проходить практически весь день накануне празднования годовщины, а на Широкореченском мемориале подрядчик должен будет провести торжественный ритуал «Память» – с участием Почётного караула, духового оркестра, сводного хора, волонтеров продолжительностью 35 минут.

Празднование 9 Мая начнется с парада войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года – как и ранее, будет организована трансляция праздника на восьми светодиодных экранах. В этом году на центральной площади установят трибуну длиной в 56 метров не менее чем на 976 посадочных мест – сколько из них должны достаться ветеранам, не уточняется. Для украшения площади администрация просит 1000 голограмм с самоклеящейся основой диаметром 15-20 мм с изображением Ордена Победы. Подрядчик должен позаботиться об установке туалетов на время репетиций и парада – не менее 4 штук.

С 11 часов пройдет акция «Бессмертный полк» – организатор должен будет выстроить колонны, позаботиться об организации звука и видео и заранее с участием волонтеров провести репетицию прохода. В полдень на площади 1905 года начнется трансляция Парада Победы в Москве. После до вечера на экране размером 6х10 метров будет идти трансляция документальных и художественных фильмов о войне. Торжественные мероприятия запланированы в каждом районе города. В центре города будет несколько площадок с концертами, патриотическими конкурсами. В парке Маяковского реконструкторы воссоздадут сражения времен Великой Отечественной войны в костюмах того времени. Гала-концерт в Историческом сквере начнется в 19:30 и закончится за полчаса до полуночи. Продумать его сценарий также должен будет победитель конкурса по закупке услуг. Отдельно оговаривается, что подрядчик должен самостоятельно согласовать все вопросы с РАО (Российское авторское общество) и позаботиться о транспорте – необходимо 48 автобусов на 30 человек, автобус на 10 человек, автобус на 48 человек и грузовой транспорт.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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