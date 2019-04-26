В мэрии пообещали привезти ветеранов на парад на автомобилях

Празднование годовщины Победы в Екатеринбурге в этом году может обойтись без традиционных проблем с подвозом ветеранов. Несколько лет подряд в мэрии предлагали пожилым фронтовикам и тыловикам самостоятельно решать проблему с приездом на парад, теперь же обещают дать автомобили.

Все ветераны, как и в предыдущие годы, смогут попасть на трибуны, чтобы посмотреть парад Победы в Екатеринбурге, причем спецпропуска им для этого не нужны. Проблема в том, что 9 мая центр города перекрывается по большому периметру, от мест, где может припарковаться транспорт, до трибун полкилометра-километр – что ветеранам, которым уже за 90 лет, преодолеть достаточно тяжело.

Сегодня в администрации города прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию, представители нескольких районных администраций рассказали, что решают вопрос о подвозе ветеранов. Замглавы города по соцвопросам Дмитрий Баранов в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» отметил, ветераны смогут подъехать вплотную к трибунам, на улицу Володарского, на автомобилях либо на автобусах, и добраться до этих автобусов ветераны в случае необходимости также смогут на автомобилях. Кому нужна помощь с транспортом и где найдут машины, сейчас решают во всех районных администрациях. Руководитель общественного движения «Май» Гузель Аиткулова подтвердила: договоренности о транспорте есть и есть надежда, что в этом году проблем с подвозом ветеранов не возникнет.

Напомним, без пропусков, которые выдает администрация города, 9 мая за зону оцепления не попасть. Теперь уже бывший зам главы по вопросам соцполитики Михаил Матвеев в прошлом году предлагал ветеранам или ехать городскими автобусами и на машинах родственников (и, как следствие, до трибун идти пешком), или ехать на организованном мэрией автобусе до Широкореченского мемориала. Подвоз ветеранов организовывали общественники – спрашивали у ветеранов, кому нужна помощь, находили автомобилистов и неофициально договаривались с ГИБДД, чтобы машины пропустили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

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