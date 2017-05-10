В Екатеринбурге пройдет запоздалая «Монстрация»

Публикации за 10.05.17

В Екатеринбурге все-таки состоится молодежное шествие «Монстрация». Как сообщают организаторы, власти согласовали акцию на 14 мая. Марш подростков со смешными и абсурдными лозунгами пройдет по ранее намеченному маршруту – от Ельцин-центра до ТЦ «Гринвич», передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, в этом году свердловские власти не разрешили традиционную «Монстрацию» на 1 мая из-за ошибок в документах, поданных организатором Александром Семухиным. После коротких переговоров министерство общественной безопасности Свердловской области предложило перенести акцию на 6 мая. Но впоследствии и эта заявка получила отказ, так как маршрут «Монстрации» мешал подготовке ко дню Победы. В итоге у акции сменился организатор, который подал новую заявку в министерство. Как отмечают в сообществе екатеринбургской «Монстрации», на этот раз мероприятие было согласовано. Для участников акции определены несложные правила: запрещено курить и употреблять алкоголь, требуется «следить за языком и контролировать свое поведение». Также екатеринбуржцы с удовольствием обсуждают тематику будущих лозунгов на шествии.

Отметим, что в других городах «Монстрация» прошла, как и полагается, 1 мая.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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