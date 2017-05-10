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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

Екатеринбургские власти рассказали, сколько стоит квадратный метр жилья

Екатеринбургские власти рассказали, сколько стоит квадратный метр жилья

Администрация Екатеринбурга опубликовала официальное постановление, которое закрепляет среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в уральской столице. Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, во втором квартале 2017 года «квадрат» будет стоить 58 тысяч 753 рубля. Этими данными будут руководствоваться чиновники, когда речь будет идти, например, о признании екатеринбуржцев малоимущими и о предоставлении им жилья по договорам социального найма.

Ранее аналитики Уральской палаты недвижимости публиковали цены на жилье на вторичном рынке Екатеринбурга. По их расчетам, стоимость квадратного метра упала до уровня 2007 года. Сегодня, в среднем, и продолжает дешеветь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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