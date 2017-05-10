Бывшую санитарку дома-интерната на Ляпустина будут судить из-за мальчика, который получил ожоги при купании

Публикации за 10.05.17

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении очередного сотрудника скандально известного дома-интерната для умственно отсталых детей на улице Ляпустина. Теперь уже бывшую санитарку учреждения будут судить за то, что она не уследила за мальчиком, который во время водных процедур получил серьезные ожоги.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 32-летней бывшей сотруднице дома-интерната вменяется ч.2 ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). По данным следствия, утром 19 января 2017 года обвиняемая купала 11-летнего мальчика, так как самостоятельно он этого делать не может. Водные процедуры проводились под проточной водой. После купания санитарка одела ребенка и занялась другими делами. Вскоре воспитательница заметила на теле мальчика ожоги. «Ему была вызвана скорая помощь, медики диагностировали у пациента ожоги второй степени на поверхности тела площадью более 20%. Для оказания помощи мальчик был госпитализирован в больницу, где находился вплоть до 15 февраля», – отмечают в ведомстве.

В ходе следствия было установлено, что перед началом водных процедур санитарка не проверила температуру воды, которой мыла воспитанника. Директор дома-интерната получил представление с требованием принять меры по недопущению подобных фактов впредь.

Интернат на Ляпустина уже не раз попадал в скандальные истории. В марте этого года был вынесен приговор другой санитарке дома-интерната на улице Ляпустина Эльмире Нигматьяновой. Женщина не уследила за 8-летней девочкой-инвалидом, в результате чего ребенок утонул во время купания. Суд назначил Нигматьяновой наказание в виде 1 года ограничения свободы.

До этого, в течение четырех лет – с 2010 по 2014 – мужчина-санитар детского дома издевался над воспитанниками, бил подручными предметами, заставлял попрошайничать. Приговор мучителю детей оказался довольно мягким – 2 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Наряду с этим, под уголовное преследование за проявленную халатность и нарушение санитарно-эпидемиологических требований попадали несколько директоров дома-интерната.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

Сегодня перед Храмом-на-Крови пройдет серия одиночных пикетов в поддержку Руслана Соколовского. Мать блогера призвала сторонников прийти на приговор. / Екатеринбургские власти рассказали, сколько стоит квадратный метр жилья. / За вторые майские праздники клещи покусали более 500 свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»