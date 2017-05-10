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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

На Урале «частные осведомители», фиксирующие нарушения ПДД, заключили контракт с правительством

На Урале «частные осведомители», фиксирующие нарушения ПДД, заключили контракт с правительством

Свердловская Госавтоинспекция прояснила окончательно ситуацию с так называемыми «частными осведомителями», которые фиксируют на дорогах нарушения ПДД с помощью радаров. Долгое время гаишники упорно , а теперь выясняется, что «дорожные доносчики» работают официально, заключив специальный контракт с правительством области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, информация об этом содержится в поступившем сегодня в редакцию нашего агентства письме. В нем ГИБДД сообщает о расширении сети комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. В настоящее время на территории Среднего Урала, указывают в ведомстве, в круглосуточном режиме работают 105 стационарных рубежей контроля, 96 передвижных камер – радаров (типа КРИС-П) и еще три измерителя текущих значений времени с видеофиксацией «Паркон».

33 передвижных комплекса «Крис-П» и «Арена» используются в рамках государственно-частного партнерства. Это самый интересный момент. В ГИБДД поясняют: «Выставление этих приборов осуществляется организацией, у которой заключен контракт с правительством области на осуществление данной деятельности. Приборы выставляются в соответствии с дислокацией, утвержденной ГИБДД и составленной, исходя из показателей аварийности. Сотрудники организации, осуществляющей выставление приборов, проходят обязательное согласование в ГИБДД, при себе имеют удостоверения, подтверждающие, что они являются работниками этой организации, и утвержденную дислокацию. При этом каждый работник проходит обучение по работе с приборами и имеет документ, подтверждающий это. На основании данных, полученных с помощью приборов, уже сотрудниками ГИБДД выносятся постановления об административных правонарушениях, которые впоследствии направляются автовладельцам».

Напомним, водители обеспокоились появлением на дорогах обычных автомобилей, которые дежурили возле комплексов фото- и видеофиксации нарушений (типа «КРИС-П»), несколько лет назад. В ряде случаев аппараты «стреляли» из багажников ТС. Водители предположили, что свердловская ГИБДД переняла практику других субъектов РФ по привлечению к регистрации правонарушений частных лиц. Но , заявив, что нарушения фиксируют исключительно сотрудники полиции. Поэтому о «частных осведомителях» не может идти речи – уральцы принимают за «доносчиков» стражей порядка, осуществляющих скрытый контроль на транспортных средствах, не имеющих специальной окраски.

Позже наше агентство выяснило, что . Пообщавшись на трассе с инспекторами, дежурящими возле КРИСов, оказалось, что практика сотрудничества с «частными осведомителями» в регионе все-таки имеется. Один из гаишников рассказал на камеру, что среди «доносителей» можно встретить как частных лиц, так и бывших сотрудников правоохранительных органов. Теперь становится понятно, что Госавтоинспекция и руководство области окончательно узаконили работу с «частными осведомителями».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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