Эмиссары Куйвашева не приехали на первый этап конкурса по выбору главы Арамили

Публикации за 11.05.17

В Арамили завершился первый этап конкурса на замещение должности главы города. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе городской думы, во второй тур вышли 10 претендентов из 11, подавших документы. Еще один, начальник управления социальной политики минсоцполитики Свердловской области по Сысертскому району Сергей Кожевников, выбыл по собственному желанию.

На первом этапе комиссия должна была только проверить кандидатов на соответствие требованиям законодательства, а также на достоверность информации, которую они о себе предоставили. Существенных нарушений комиссия не нашла. По всем спорным вопросам кандидаты представили недостающие пояснения, заявили в гордуме. Из протокола следует, что члены конкурсной комиссии от администрации губернатора – Вадим Дубичев и Антон Третьяков – даже не посчитали нужным явиться на вчерашнее заседание. Очевидно, для них важнее следующий тур, на котором претенденты должны будут представить свою программу развития города, назначенный на 13 часов 18 мая.

Напомним, на конкурс заявились самые разные претенденты. Одним из последних зарегистрировался действующий глава Владимир Герасименко. До последнего момента мэр не распространялся о своих намерениях и не исключал, что, возможно, и не будет бороться за следующий срок. Причиной тому были непростые отношения с действующим составом городской думы. Тем не менее, за несколько часов до окончания приема заявок Герасименко все-таки появился в конкурсной комиссии. Одним из первых зарегистрировался директор МУП муниципально-коммунального хозяйства «Сысертское» Виталий Никитенко, которого называют протеже главы «уральской Рублевки» Александра Карамышева. По слухам, мэру Сысерти уже давно тесно в собственном городе, и он не прочь расширить свое влияние и на соседнюю Арамиль.

Есть среди претендентов и чиновник – например, замглавы администрации Арамили Александр Мельников, и медик – заместитель главврача областного центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин. Кроме того, заявки на участие в конкурсе подали помощник проректора Уральского государственного горного университета Дмитрий Варчак (Екатеринбург), начальник Арамильского подразделения ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» Сергей Кощеев, начальник группы технического контроля инженерно-авиационной службы авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов, фермер из Алапаевского района Валерий Молоков, пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов и домохозяйка из Арамили Татьяна Шикова.

Арамиль, Служба информации РИА «Новый День»

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