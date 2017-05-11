NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.05.17

Эмиссары Куйвашева не приехали на первый этап конкурса по выбору главы Арамили

Эмиссары Куйвашева не приехали на первый этап конкурса по выбору главы Арамили

В Арамили завершился первый этап конкурса на замещение должности главы города. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе городской думы, во второй тур вышли 10 претендентов из 11, подавших документы. Еще один, начальник управления социальной политики минсоцполитики Свердловской области по Сысертскому району Сергей Кожевников, выбыл по собственному желанию.

На первом этапе комиссия должна была только проверить кандидатов на соответствие требованиям законодательства, а также на достоверность информации, которую они о себе предоставили. Существенных нарушений комиссия не нашла. По всем спорным вопросам кандидаты представили недостающие пояснения, заявили в гордуме. Из протокола следует, что члены конкурсной комиссии от администрации губернатора – Вадим Дубичев и Антон Третьяков – даже не посчитали нужным явиться на вчерашнее заседание. Очевидно, для них важнее следующий тур, на котором претенденты должны будут представить свою программу развития города, назначенный на 13 часов 18 мая.

Напомним, . Одним из последних зарегистрировался действующий глава Владимир Герасименко. До последнего момента мэр не распространялся о своих намерениях и не исключал, что, возможно, и не будет бороться за следующий срок. Причиной тому были непростые отношения с действующим составом городской думы. Тем не менее, за несколько часов до окончания приема заявок Герасименко все-таки появился в конкурсной комиссии. Одним из первых зарегистрировался директор МУП муниципально-коммунального хозяйства «Сысертское» Виталий Никитенко, которого называют протеже главы «уральской Рублевки» Александра Карамышева. По слухам, мэру Сысерти уже давно тесно в собственном городе, и он не прочь расширить свое влияние и на соседнюю Арамиль.

Есть среди претендентов и чиновник – например, замглавы администрации Арамили Александр Мельников, и медик – заместитель главврача областного центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин. Кроме того, заявки на участие в конкурсе подали помощник проректора Уральского государственного горного университета Дмитрий Варчак (Екатеринбург), начальник Арамильского подразделения ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» Сергей Кощеев, начальник группы технического контроля инженерно-авиационной службы авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов, фермер из Алапаевского района Валерий Молоков, пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов и домохозяйка из Арамили Татьяна Шикова.

Арамиль, Служба информации РИА «Новый День»

Арамиль. Другие новости 11.05.17

Спасатели нашли тело четвертого рыбака в Аятском озере. / 11 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Накануне приговора Соколовскому его сторонники провели пикет у Храма-на-Крови (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter