За пост главы Арамили поборются 11 претендентов, включая Герасименко

Публикации за 13.04.17

В Арамили завершился прием документов от желающих принять участие в борьбе за должность главы города. В первом туре конкурса будут участвовать 11 человек. За многими из них могут стоять высокие покровители. Борьба за место главы одного из ближайших к Екатеринбургу городов-спутников обещает быть интересной.

Как передает корреспондент NDNews.ru, одним из последних сегодня зарегистрировался действующий глава Владимир Герасименко. Отметим, что ранее мэр не распространялся о своих намерениях и не исключал, что, возможно, и не будет бороться за следующий срок. Причиной тому были непростые отношения с действующим составом городской думы. Тем не менее, за несколько часов до окончания приема заявок Герасименко все-таки появился в конкурсной комиссии.

Одним из первых зарегистрировался директор МУП муниципально-коммунального хозяйства «Сысертское» Виталий Никитенко, которого называют протеже главы «уральской Рублевки» Александра Карамышева. По слухам, мэру Сысерти уже давно тесно в собственном городе, и он не прочь расширить свое влияние и на соседнюю Арамиль.

Есть среди претендентов и чиновники – начальник управления социальной политики минсоцполитики Свердловской области по Сысертскому району Сергей Кожевников и замглавы администрации Арамили Александр Мельников. Поскольку кодекс чиновничьей этики не позволяет им принимать подобные решения без одобрения руководства, можно не сомневаться: кандидатура Кожевникова поддержана министром Андреем Злоказовым. Ранее источники NDNews.ru сообщали, что министр ЖКХ Николай Смирнов тоже отправит в «битву за Арамиль» своего кандидата, называлось даже имя – начальник отдела экономики, тарифной политики и реформирования ЖКХ Руслан Гарифуллин. Претендент по фамилии Гарифуллин в итоговом списке действительно есть, но не коммунальный чиновник, а врач – заместитель главврача областного центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин.

Кроме того, заявки на участие в конкурсе подали помощник проректора Уральского государственного горного университета Дмитрий Варчак (Екатеринбург), начальник Арамильского подразделения ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» Сергей Кощеев, начальник группы технического контроля инженерно-авиационной службы авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов, фермер из Алапаевского района Валерий Молоков, пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов и домохозяйка из Арамили Татьяна Шикова. В гордуме Арамили, похоже, немного удивлены таким разнообразием и пока не готовы делать ставки. «Подождем, пока они представят свои программы развития города. Кроме того, может быть, еще не все пройдут первый этап – конкурс документов», – отметил один из депутатов в разговоре с NDNews.ru. Добавим, что 11 претендентов – это действительно много. Например, в недавно завершившемся конкурсе на должность главы Нижнесергинского района участвовали только двое – действующий глава и его зам. Вероятно, это можно объяснить статусом Арамили как будущей части «Большого Екатеринбурга».

Арамиль, Служба информации РИА «Новый День»

Арамиль. Другие новости 13.04.17

13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Пока «черным» похоронщикам продлевали арест, их соратники штурмовали кладбище. «Дондики» снова ввязались в конфликт (ФОТО, ВИДЕО). / Игры полуфинала по футболу «Будущее зависит от тебя» прошли в Екатеринбурге (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»