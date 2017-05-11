Ужасы сталинских лагерей покажут в спектакле «Колымские рассказы» в Екатеринбурге

Публикации за 11.05.17

Сегодня на театральной платформе «В центре» состоится премьера спектакля по «Колымским рассказам» Варлама Шаламова. Над постановкой работала молодая команда, и подробностей – какими вышли рассказы на сцене – до сих пор не знает никто. Отметим, что это уже не первый смелый проект в Ельцин-центре: раньше здесь выпустили спектакль про чеченские кампании.

Инсценировку по рассказам Варлама Шаламова написала драматург Ярослава Пулинович, режиссером стал выпускник Санкт-Петербургской театральной академии искусств Алексей Забегин. В спектакль попали семь рассказов, объединяет которые образ воскрешения лиственницы – символ чуда у Шаламова.

«Это очень страшное и очень честное повествование о людях, переживших ужасы сталинских лагерей. О том, как умирали от голода, как предавали и оказывались преданными, как сохраняли и как теряли в одночасье человеческое достоинство, превращаясь в загнанных в угол животных, и о том, как холодными колымскими ночами, лежа на пропитавшихся мочой и вшами нарах, твердили стихи, заученные когда-то наизусть. По признанию самого Шаламова, именно стихи – Гумилева, Цветаевой, Пастернака помогли ему выжить в этой нечеловеческой системе, на диких сорокоградусных морозах, среди урок и конвоиров, которые в сущности есть одно и то же», – рассказывают в Ельцин-центре.

Что характерно для прозы Шаламова – он никого не пугает, он не требует жалости к себе или к людям, с которыми ему пришлось пережить свой опыт лагерей, он не бравирует и не обличает. В своей тихой интеллигентской манере он рассказывает – о том, как урки резали и ели людей, о том, как расстреливали без суда и следствия, о том, как люди оставались людьми. И, наверное, последнее и является самым главным в творчестве Шаламова. И наполняет его рассказы робкой верой в наших сограждан и в человечество в целом.

Спектакль тоже не призван шокировать или вызвать отвращение. Но в нем актеры будут говорить на вечные темы – жизни и смерти, человеческого достоинства. Как признаются члены постановочной группы, было страшно даже работать с этим материалом, вникать в суть трагедии. И зрителям стоит знать: «Колымские рассказы» – нелегкий спектакль. Но больше подробностей в Ельцин-центре пока не раскрывают.

«В этом спектакле переплетены музыка и текст, и часто одно без другого немыслимо. В спектакле участвует музыкант Лиза Неволина – девушка, которая задает атмосферу всему спектаклю. Хочется верить, что это спектакль-предостережение, так как, по словам самого Шаламова, все может повториться», – отметили участники постановочной группы.

Впрочем, зрители платформы «В центре» не боятся сложных тем. Напомним, ранее в новом екатеринбургском театре поставили спектакль «Война, которой не было» о чеченских кампаниях, а также впервые показали спектакль по Конституции, который теперь идет в Перми.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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