В Екатеринбурге ставят спектакль про чеченские кампании: «Это не потому, что мы смелые, просто пришло время осмысления» (ФОТО) / Интервью с руководителем нового театра «В Центре»

Публикации за 23.01.17

Про существование отдельного театра в рамках Ельцин-центра в Екатеринбурге знают в основном заядлые театралы. Хотя платформа «В Центре» на протяжении уже полугода проводит читки, ставит театральные эксперименты и заявляет смелые проекты. Новый спектакль, над которым сейчас работают в театре, безусловно, привлечет внимание: режиссер Семен Серзин, прославившийся в Екатеринбурге после скандальной постановки «СашБаш», ставит «В Центре» спектакль про чеченские кампании. О том, почему театр берется за такие темы, кто утверждает репертуар театра в федеральном музее и чего еще ждать от нового проекта – в интервью с руководителем театральной платформы «В Центре» Натальей Санниковой.

Наталья Санникова

NDNews.ru: Театр в Ельцин-центре появился относительно недавно, но уже успел заявить о себе в театральных кругах. У вас проходила лаборатория про авангардное искусство 80-х, где во время обсуждений разразились нешуточные споры, вы первыми показали премьеру пермского театра #Конституция.рф по статьям конституции. Все проекты, так или иначе, можно назвать смелыми и экспериментальными, все они отсылают к недавнему прошлому. Это такая концепция театральной платформы «В Центре»?

Наталья Санникова: Нет, я бы не сказала, что у нас такая концепция. Мы хотим делать такие театральные проекты, которые в идеале говорили бы новое слово, успевали бы за изменениями сегодняшней жизни, ловили тенденции и то, что в воздухе витает. Это не потому, что мы хотим показать, какие мы смелые или продвинутые. Просто нам действительно интересен современный театр и отражение действительности. Например, #Конституция.рф. Мы не стремились премьерой этого спектакля в Ельцин-центре заявить какую-то свою политическую позицию, да и в самом спектакле речь идет о другом. Просто нам показалось интересным: спектакль, поставленный по статьям Конституции, это ново. И, кстати, я только что вернулась с переговоров в Перми, спектакль еще раз покажем 20 февраля. Возможно, специально на показ в музейном проекте приедет Людмила Улицкая.

Сцена из спектакля «Конституция.рф»

Но все равно получается, что вы будто специально для Ельцин-центра выбираете темы. 80-е, 90-е, принятие Конституции. Это связано с расположением театра? Кто утверждает темы?

Н.С.: «В Центре» – театральная платформа, которая входит в структуру Ельцин-центра. Но темы нам никто не указывает, в этом плане это очень демократическая площадка. Мы, конечно, согласовываем программы в Москве, но все идеи исходят только от нас.

Почему так получается, что сегодня актуальна тема 80-90-х? Мне кажется, потому, что пришло время осмыслить ту эпоху. Сегодня очень мало спектаклей создано про этот период. Но прошло немного времени, 90-е ушли в историю, и настало время анализа, осмысления. Ведь 90-е не столько лихие, они были разные. Это как раз то, о чем я говорила: мы хотим уловить то, что витает в воздухе, и показать. Кроме того, сейчас наросло новое поколение драматургов и режиссеров. Это 30-летние молодые люди, которые 90-е застали в самом-самом детстве. И это люди, которые делают современный театр. Им стала интересна эпоха¸ которая еще не была проанализирована. А то, что происходит это в стенах Ельцин-центра – да, органично, но не потому, что мы отталкивались от площадки. Так сложилось, что желание и возможности совпали.

В Ельцин-центре

Сейчас у вас идут репетиции нового спектакля Семена Серзина, который в Екатеринбурге впервые прославился после скандальной постановки «СашБаш». И это как раз режиссер поколения 30-летних. Он тоже сейчас делает что-то про 90-е?

Н.С.: Серзин сейчас репетирует спектакль по «Чеченским дневникам» Полины Жеребцовой. Спектакль будет называться «Война, которой не было». Он про чеченские кампании. Но его отличие в том, что Серзин взял за основу не какой-то аналитический материал, не описание историков и философов. Он взял дневники девочки, которая начинала свои записи, когда ей было 9 лет. И там нет абсолютно никакой политики. Там человеческое – где-то наивное, где-то точное – незамутненное восприятие того, что происходило вокруг. Премьера будет в начале марта. И это будет не эскиз, как в случае с лабораториями, а полноценный спектакль, который мы планируем в дальнейшем включить в репертуар и играть раз или два в месяц.

К слову о репертуаре. Сейчас как такового репертуара у театра «В Центре» нет, платформа работает от проекта к проекту. Когда-нибудь вы станете репертуарным театром?

Н.С.: Да, в идеале мне бы хотелось, чтобы постепенно мы пришли к репертуару, но с самых первых дней это было невозможно. Когда мы только пришли с Ярославой Пулинович на площадку, начали с читок и лабораторий. Потому что для театра нужны условия: как минимум, нужно отдельное помещение, сцена, свет и звук. У нас этого не было изначально. Сейчас это постепенно появляется. И наш формат с приобретением технологических вещей начинает меняться – от читок переходим к спектаклям. И постепенно у нас сложится репертуар. Конечно, речь не идет о том, чтобы играть спектакли каждый день, но в идеале мне бы хотелось, чтобы в неделю игралось 3 спектакля, чтобы зритель привыкал – в определенные дни в Ельцин-центре идут спектакли. Думаю, к такому репертуару мы придем к следующему театральному сезону. До конца этого выпустим «Войну, которой не было», а также спектакли Димы Зимина и Саши Кудряшова. Для Зимина пьесу специально пишет Ирина Васьковская – у них сложился довольно успешный творческий тандем. А для Кудряшова писать будут несколько драматургов. Это будет спектакль «Сны», условно говоря, – про сны жителей мегаполиса, Екатеринбурга. Будет собран документальный материал, опрошены жители города, из чего родится материал для постановки. В итоге у нас будет три постановки для регулярных показов.

Кроме своих спектаклей, вы уже начали привозить другие театры. Сначала была премьера #Конституции.рф пермского «Театра-Театра», сейчас привозите столичный «Театр.doc». Не смущает, кстати, что с «Театром.doc» связывают столько скандалов?

Н.С.: Честно сказать, мне все равно. Мне интересна художественная составляющая и что они делают на сцене. Скандалы могут быть и по делу, и без дела. Я помню, как был скандал вокруг спектакля «СашБаш», но это было по делу – в том смысле, что это касалось эстетики спектакля и в обществе возник спор, обсуждение. Тогда это имеет смысл, поднимает дискуссию. А если скандал вокруг того, кто, что с кем сделал – это сплетня. В Екатеринбург «Театр.doc» с гастролями приезжает впервые, и интерес к театру большой.

Вообще же в будущем мы планируем сохранять этот баланс: делать свой продукт плюс привозить самые интересные постановки других театров – те, которые нельзя пропускать. Осенью привезем один из столичных театров, пока не скажу какой.

Какой у вас зритель формируется? Как-то влияет на типаж зрителя тот факт, что вы находитесь в Ельцни-центре? Может, к вам одни либералы ходят?

Н.С: Я не знаю, либералы к нам ходят или нет, меня не интересует вопрос политических предпочтений. Можно быть либералом по жизни и абсолютным консерватором в плане искусства, его восприятия. Или наоборот. Мне интересна открытая публика – человек, который приходит в театр без ожиданий, без идеологического багажа. И принимает или не принимает спектакль в ходе самого спектакля, а не исходя из ожиданий. Это самое интересное. И это публика, которая нам нужна.

Что еще в плане у платформы «В Центре» до конца театрального сезона?

Н.С.: Весной мы привозим лабораторию по современной швейцарской драматургии, которую, скорее всего, мало знают в России. Пока не определились с именами – кто именно из швейцарских драматургов и режиссеров приедет. Но нам интересно в целом сравнить подходы нашего театра и европейского театра, в плане: какие темы и сюжеты интересуют, какие есть болевые точки в обществе. Две швейцарские пьесы будут ставить два наших режиссера, и одну швейцарскую пьесу поставит швейцарский режиссер.

В феврале пройдет читка новой пьесы Ярославы Пулинович, с которой мы вместе делаем проект «В Центре». Пьеса называется «Тот самый день», ставить читку будет Илья Ротенберг. Кроме того, Ярослава вместе с Михаилом Дурненковым на март запланировали образовательный проект для детей. Они будут обучать детей писать пьесы. Но это будет социальный проект: мы пригласим либо трудных подростков, либо социально необеспеченных ребят. Часто подросткам некуда выплеснуть энергию в мирное русло, и они совершают глупые поступки. Ярослава и Миша попробуют направить эту энергию в написание пьес. Конечно, утопическая идея, но вдруг что-то получится. В конце проекта режиссеры с актерами поставят небольшие пьесы, которые ребята напишут. Ребята увидят результат своей работы уже на сцене.

Учитывая необычное расположение театра, будете это использовать – задействовать в проектах другие подразделения Ельцин-центра?

Н.С.: Да, мы это уже делаем. Спектакль «Карусель» у нас идет в пространстве музея, спектакль #Конституция.рф тоже показывали в музее. Это, с одной стороны, очень сложно – задействовать нетеатральные силы, но, с другой стороны, очень интересно. И в дальнейшем мы надеемся на сотрудничество с другими подразделениями.

Сцена из спектакля «Конституция.рф»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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