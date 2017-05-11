Бывшие лидеры ЛДПР, КПРФ и ставленник Язева сразятся за Новоуральск

Публикации за 11.05.17

В Новоуральске завершен прием документов от участников конкурса на пост главы города. Среди возможных претендентов – действующие городские чиновники и депутаты, ставленник миллионера и бывшие руководители региональных отделений сразу двух политических партий.

Как рассказал NDNews.ru один из претендентов, бывший координатор ЛДПР по Свердловской области Вадим Аверьянов, всего на конкурс заявились семь человек. Это действующий сити-менеджер города Александр Баранов, генеральный директор корпорации «Ява» Игорь Гребенщиков, депутат гордумы от «Справедливой России» Алексей Шеховцов, бывший первый секретарь свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин, депутаты гордумы Максим Сергеев (сотрудник УЭХК) и Петр Ильин (МУП «Водоканал»).

Напомним, в закрытом Новоуральске действуют немного другие правила конкурса, чем в остальных муниципалитетах. Помимо представителей администрации губернатора и городской думы, в конкурсную комиссию входят делегаты от Росатома. На первом этапе комиссия проверит соответствие кандидатов предъявляемым требованиям, на втором – оценит их программы по развитию Новоуральска.

Прежний глава Новоуральска Владимир Машков покинул свой пост 7 апреля и переехал в Калининград. После этого депутаты городской думы Новоуральска избрали временно исполняющего обязанности главы, который будет руководить муниципалитетом до появления нового мэра. Как сообщил NDNews.ru руководитель аппарата думы Олег Чуркин, врио главы стал депутат от «Единой России» Николай Винокуров. Ему 69 лет, до пенсии он много лет работал заведующим местной поликлиникой. В думе возглавляет комиссию по социальной политике. Участвовать в борьбе за пост главы депутат-пенсионер не стал. По данным источников NDNews.ru, наиболее серьезные шансы – у гендиректора «Явы» Игоря Гребенщикова, которого, по всей вероятности, поддерживает бывший депутат Госдумы, уроженец Новоуральска Валерий Язев.

Новоуральск, Евгения Вирачева

Новоуральск. Другие новости 11.05.17

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