Гендиректор «Уралвагонзавода»: сокращений на предприятии не планируется

Публикации за 11.05.17

Слухи о предстоящих массовых сокращениях работников «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле не имеют под собой никаких фактических оснований. Об этом заявил гендиректор корпорации УВЗ Александр Потапов: «У нас сегодня есть заказ и по гражданской и по оборонной продукции. 100 процентов коллектива выходит на работу. И у нас нет оснований говорить о сокращении», – отметил он.

Вопрос о возможных сокращениях был задан во время визита на «Уралвагонзавод» полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских и гендиректора корпорации УВЗ Александра Потапова.

«Информация СМИ о сокращениях не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований. Аналогичный вопрос был задан еще 14 апреля на конференции по выполнению коллективного договора, и тогда я четко заявил: никаких сокращений не предполагается. Удивительно, что негативная информация опять появляется, – прокомментировал Александр Потапов. – У нас сегодня есть заказ и по гражданской и по оборонной продукции. 100 процентов коллектива выходит на работу. И у нас нет оснований говорить о сокращении».

В ходе визита на «Уралвагонзавод» Игорь Холманских и Александр Потапов также посетили главные цеха завода, где ознакомились с выпускаемой продукцией. Также полпред побывал в новой поликлинике «Уралвагонзавода», которая откроется на территории Дзержинского района в 2018 году. Как рассказали Игорю Холманских, современный медицинский центр предназначен для проведения периодических и предварительных профосмотров, для амбулаторно-поликлинического и консультативно-диагностического обслуживания взрослого населения. По своей оснащенности медцентр не будет иметь аналогов в Нижнем Тагиле. Там есть кабинет компьютерной томографии, рентгено- и маммографии, отделение лучевой терапии, где уже установлено оборудование экспертного класса производства мировых лидеров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

Бывшие лидеры ЛДПР, КПРФ и ставленник Язева сразятся за Новоуральск. / В Екатеринбурге продолжают запрещать парковку на центральных улицах (АДРЕСА). / Ужасы сталинских лагерей покажут в спектакле «Колымские рассказы» в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»