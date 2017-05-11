МУГИСО оспорило запрет на снос временной мечети в центре Екатеринбурга

Публикации за 11.05.17

Апелляционная инстанция отменила решение Свердловского арбитражного суда о запрете сноса временной мечети на ул. Степана Разина, 15. Небольшая постройка была возведена организацией мусульман «Нур-Усман» в ожидании строительства соборной мечети по этому адресу, которое так и не началось.

В декабре прошлого года распорядительная дирекция МУГИСО потребовала от религиозной общины освободить земельный участок от некапитального объекта, но проиграла иск в арбитраже. Тогда ведомство подало апелляцию в 17-й арбитражный суд, который сегодня постановил отменить решение свердловского арбитража и принять по делу новый судебный акт, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, история с возведением соборной мечети в центре Екатеринбурга тянется несколько лет. Организация «Нур-Усман» получила земельный участок для этих целей еще в 2006 году. При закладке первого камня здания присутствовали бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Предполагалось, что мечеть появится к саммиту ШОС в 2009 году, но из-за кризиса 2008 года работы были остановлены. Сейчас в МУГИСО ведутся переговоры о предоставлении общине «Нур-Усман» другого земельного участка для строительства мечети.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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