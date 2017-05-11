Носов объявил о своём решении идти на мэрские праймериз

Публикации за 11.05.17

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов перед началом заседания областного политсовета ЕР заявил журналистам, что стал одним из четырёх кандидатов, заявившихся на праймериз по выборам мэра этого города.

По его словам, в свой прошлый срок работы он заложил определённые основы дл дальнейшего развития Нижнего Тагила, хотя исполнение планов будет в определенной степени зависеть от областных властей.

Также Сергей Носов сообщил, что кроме него в тагильских праймериз будут участвовать ещё трое: председатель думы Александр Маслов, депутат Вячеслав Горячкин и заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. Кроме того, Носов заявил журналистам о недопустимости применения выражения «спарринг-партнёры». По его словам, все участники равноправны, и называть победителей раньше времени некорректно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

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