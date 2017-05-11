В мэрии Екатеринбурга предлагают отказаться от танков в День Победы

Публикации за 11.05.17

Мэрия Екатеринбурга не исключает, что в будущем в городе не будут проходить колонны военной техники на праздновании Дня Победы. Таким образом предлагается остановить разрушение асфальта – почему-то защитные «башмаки» со своей задачей не справились. Горожанам предлагают проголосовать за сохранение дорог или танков на 9 мая.

В администрации Екатеринбурга остались не в восторге от состояния асфальта после прохождения военной техники на 9 мая и после репетиций парада. «Предполагалось, что танки поедут по городу в особых резиновых «башмаках». Однако то ли зацепы гусениц оказались шире защитных приспособлений, то ли сами приспособления – сильно изношены, в любом случае, значительные участки городских дорог получили ощутимые повреждения. Речь идет, в том числе, о центральных городских автострадах: Ленина, Московской, Репина, Малышева и ряде других, менее оживленных, но также важных транспортных магистралей. По подсчетам городских служб благоустройства, маршрут следования тяжелых боевых машин только в одну сторону составляет свыше 13 километров», – сообщили в пресс-службе мэрии. Пока асфальт немедленного ремонта не требует, но в холодное время года, когда осадки просочатся в трещины дорожного покрытия и замерзнут, полотно буквально «пойдет по швам».

В администрации решили устроить голосование – что же делать с танками и дорогами. На выбор чиновники предлагают три варианта:

1. Отказаться от гусеничной техники, которая проходит свыше 26 километров по городским асфальтированным дорогам.

2. Обязать военных доставлять гусеничную технику тралами, выпуская только на брусчатку.

3. Оставить все как есть и выделить дополнительные средства на ремонт дорог.

При принятии решения администрация обещает учесть мнение горожан. Голосование уже открыто и находится на информационном портале города. Пока лидирует вариант «отказаться от гусеничной техники», правда, форма опроса не показывает, сколько голосов учтено.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

В Карпинской горбольнице пациенты остались без хлеба. Из-за решения ФАС. / Мать найденной на Уктусе 2-летней девочки не шла за ребенком в полицию, «потому что не было денег на проезд». / Запрет на сбор грибов, отселение нескольких улиц или обратно в ЗАТО?. В Заречном гадают, как новые правила антитеррора для АЭС отразятся на их жизни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»