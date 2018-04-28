Танки привезли на грузовых платформах: в Екатеринбурге прошла еще одна репетиция парада (ВИДЕО)

Сегодня ночью на Площади 1905 года прошла первая в этом году репетиция парада Победы с участием военной техники. Как передает корреспондент РИА «Новый День», наблюдатели отметили немало новинок. Например, в репетиции участвовали воины на квадроциклах, пикапы на базе «УАЗ Патриот» с крупнокалиберными пулеметами и подразделение с машинами, у которых на крыше были размещены беспилотные летательные аппараты.

Репетиция парада

Самым неожиданным стало то, что в этот раз тяжелую технику в центр города доставили на грузовом транспорте. Обычно она ехала к месту парада своим ходом, после чего муниципалитет долго ругался с военными из-за состояния дорожного покрытия. Год назад мэрия даже запустила на своем сайте онлайн-голосование для горожан, на котором предлагала выбрать, что им дороже – танки на параде или дороги.

Екатеринбург, служба информации

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