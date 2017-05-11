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Екатеринбург

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Публикации за 11.05.17

Уральцы вышли на митинг и выразили готовность бойкотировать выборы губернатора

Уральцы вышли на митинг и выразили готовность бойкотировать выборы губернатора

Сегодня жители Верхотурья вышли на митинг, протестуя против коммунальных проблем и бездействия местной администрации. Горожане заявили, что если местные и областные власти не примут мер, люди проигнорируют предстоящие в сентябре выборы губернатора.

Как рассказал NDNews.ru депутат местной думы Александр Зыков, несмотря на плохую погоду, на митинг собралось более ста человек. Одним из главных требований митингующих было разобраться с . Оба руководителя города – мэр Алексей Лиханов и сити-менеджер Василий Сизиков – тоже явились на митинг, но, по словам очевидцев, ничего конкретного обещать не смогли. Теперь верхотурцы намерены отправить резолюцию митинга полпреду президента в УрФО Игорю Холманских. Если их снова не услышат, заявляют горожане, в сентябре они не пойдут на выборы губернатора.

Напомним, сейчас за гигакалорию верхотурцы платят 2800 рублей. Вопрос уже неоднократно ставился перед местными и региональными властями, но так и не был решен. «Перед осенними выборами мы написали в администрацию губернатора, что если нам не снизят тарифы на тепло – мы на выборы не пойдем. Приехали Паслер и Гришанов (председатель РЭК, – прим. ред.). Пообещали, что снизят. В конце года снизили примерно на сто рублей, разницы никто и не заметил. В январе этого года к нам приезжал Орлов, к нему опять подходили с тем же вопросом – ничего не ответил», – рассказал Зыков.

Кроме тарифов верхотурцев волнует крайний износ сетей ЖКХ, состояние дорог и благоустройство. Все это им обещали в рамках программы «Духовная столица Урала», но реализованы планы не были. Зато в штате городской администрации остаются целых четыре заместителя сити-менеджера, чьи должности были введены еще до урезания программы «Духовная столица». Чем эти чиновники занимаются сейчас, горожане не знают.

Добавим, что сегодня в Екатеринбурге состоялось заседание политсовета «Единой России», на котором было принято решение выдвинуть на праймериз ЕР врио губернатора Евгения Куйвашева и секретаря отделения Виктора Шептия. После заседания Евгений Куйвашев в кратком комментарии для прессы заявил, что намерен встретиться с партийным активом большинства территорий области и выслушать их предложения, но оценить, какая территория является наиболее проблемной, затруднился.

Верхотурье, Евгения Вирачева

Верхотурье. Другие новости 11.05.17

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