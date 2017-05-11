Дежа-вю: Шептию вновь достался «невыигрышный» номер

Публикации за 11.05.17

Главным утешением для секретаря свердловского отделения ЕР Виктора Шептия, который снова стал «спарринг-партнером» врио губернатора Евгения Куйвашева, станет, очевидно, возможность, а точнее – обязанность, объехать в ближайшие три недели всю область, чтобы выяснить «настроения на местах».

Как передает корреспондент NDNews.ru, после объявления решения политсовета о его выдвижении на праймериз секретарь отделения не выглядел особенно счастливым, но стоически заявил журналистам, что готов выполнить поставленную перед ним задачу. «Во время встреч с секретарями местных отделений мы сможем отшлифовать свою программу и посмотреть, на кого мы сможем опереться на выборах, выслушать мысли наших однопартийцев», – заявил он. Шептий также опроверг предположение одного из журналистов, что в случае победы Евгения Куйвашева на праймериз последний сделает его своим кандидатом в Совет Федерации. «На самом деле никакой привязки к предварительному голосованию здесь нет. Евгений Владимирович предложит своих кандидатов в Совфед около 16 июля, не раньше», – сообщил он. Ранее источники NDNews.ru сообщали, что врио губернатора склоняется к тому, чтобы отправить в Совфед секретаря областного Союза журналистов Александра Левина и спикера заксо Людмилу Бабушкину. Напомним, в 2012 году Виктор Шептий вошел в список кандидатов в губернаторы от партии «Единая Россия», предложенный президенту Путину (это было за несколько дней до возвращения в РФ прямых губернаторских выборов). Вместе с ним в списке были указаны все тот же врио Евгений Куйвашев, а также тогдашний областной премьер Владимир Власов. При этом в официальном релизе департамента информационной политики губернатора, где повторялось сообщение «Единой России» о кандидатах, внимание решили уделить только двум претендентам. Пресс-служба дала подробную биографию Евгения Куйвашева и краткую – Владимира Власова. О Викторе Шептии в пресс-релизе не сообщили тогда ничего.

На праймериз ЕР в Госдуму в 2016 году секретарь областного отделения ЕР занял только 6 место, уступив депутату Госдумы Павлу Крашенинникову, олимпийскому чемпиону Сергею Чепикову, актрисе шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой, депутату заксо Максиму Иванову и полному тезке премьер-министра России Дмитрию Медведеву.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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