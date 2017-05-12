Администрация Екатеринбурга банкротит крупнейший актив Тимура Горяева

Публикации за 12.05.17

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от администрации Екатеринбурга о банкротстве компании, владеющей ТЦ «Кит», «Глобус» и аквапарком «Лимпопо».

Согласно данным из картотеки дел, в исковом заявлении указывается сумма задолженности перед мэрией – 21,2 млн. рублей. В апреле этого года 17-й апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с ООО «КИТ Екатеринбург» в пользу администрации города суммы в 12,2 млн рублей – задолженности по договору аренды земельного участка. Решение вступило в силу. Кроме того, в производстве свердловского арбитража сейчас находится еще один иск земельного комитета мэрии к «КИТ Екатеринбург» на сумму более 8 млн рублей.

Отметим, что кроме того, сейчас в отношении компании рассматриваются также иски ряда поставщиков энергоресурсов о взыскании задолженности на общую сумму порядка 30 млн.рублей. Кроме того, ранее иски о банкротстве поступали и в отношении структур, связанных с ООО «КИТ Екатеринбург. Так, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области подавала иск о банкротстве ООО «Моллино менеджмент», которое управляет торговой недвижимостью «КИТ Екатеринбург». В своем исковом заявлении представители ведомства сообщили о задолженности компании на сумму более 141,5 млн рублей. Сейчас в деле объявлен перерыв для обсуждения мирового соглашения сторон.

Добавим, что в конце декабря прошлого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже пыталось объявить «КИТ Екатеринбург» банкротом из-за долга в 25 млн рублей – по договору о покупке долей в компаниях, перешедших к АСВ. Но тогда долг был выплачен и дело закрыли.

За структурой числятся долги и иностранным банкам – поскольку кроме ряда торговых центров в России, у компании в собственности есть и ТЦ в украинском Николаеве, то еще до аннексии Крыма российские структуры кредитовались в ПАО «Всеукраинский Акционерный банк» на общую сумму в 1,5 млн. долларов. После того как банку запретили вести деятельность на территории России, «КИТ Екатеринбург» перестал гасить задолженность по кредиту.

Добавим, принято считать, что ТЦ «Кит» в Екатеринбурге входит в бизнес-империю экс-владельца парфюмерной фабрики «Калина» Тимура Горяева. «Китом» управляет компания ООО «Моллино менеджмент», которую возглавляет давний соратник Горяева Валерий Чуватин. При этом юридически учредителями структур, подконтрольных управляющей компании, являются кипрские офшоры. Стоит добавить, что кроме ТЦ «Кит», ООО «Моллино менеджмент» управляет 8 объектами. Это – аквапарк «Лимпопо» и ТРЦ «Глобус» (бывший «Екатерининский») в Екатеринбурге. Остальные – это торговые центры «Кит» в Челябинске, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Липецке и украинском Николаеве.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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