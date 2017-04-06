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Екатеринбург

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Публикации за 06.04.17

В арбитраж поступил иск о банкротстве еще одного актива Тимура Горяева

В арбитраж поступил иск о банкротстве еще одного актива Тимура Горяева

В арбитражный суд поступил иск о банкротстве ООО «Мультиплекс», которое является собственником помещений в екатеринбургском ТРЦ «Глобус». Это уже третий банкротный иск к структруам, близким к бизнесмену Тимуру Горяеву. Требование к «Мультиплексу» подало ООО «Энергоросстрой», которое заявило о наличии долга в размере более 6,3 млн рублей.

ООО «Мультиплекс» принадлежит ООО «Кит-Екатеринбург», которое владеет торговыми центрами и аквапарком «Лимпопо» в Екатеринбурге, а также торговой недвижимостью в других городах. Актив находится под управлением ООО «Моллино менеджмент», одним из бенефициаров которого через ряд оффшорных компаний считается Тимур Горяев.

В марте этого года межрайонная налоговая инспекция № 25 подала в свердловский арбитраж заявление о банкротстве ООО «Моллино менеджмент», которое принято к производству. Кроме того, ООО «Ф1» направило заявление о признании банкротом ЗАО «Моллино строй».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

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