Налоговая служба банкротит крупный актив Тимура Горяева

Публикации за 20.03.17

Налоговая служба обратилась с иском о банкротстве ООО «Моллино менеджмент» – компании, управляющей торговыми центрами и аквапарком, которые считаются собственностью бизнесмена Тимура Горяева.

Соответствующее уведомление появилось в картотеке арбитражных дел на сайте Свердловского арбитражного суда. Истцом выступает ФНС России, Межрайонная инспекция №25 по Свердловской области. Основания иска, равно как и дата первого заседания, не указываются.

ООО «Моллино менеджмент» управляет девятью объектами. Это – ТЦ «Кит», аквапарк «Лимпопо» и ТРЦ «Глобус» (бывший «Екатерининский») в Екатеринбурге. Остальные – это торговые центры «Кит» в Челябинске, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Липецке и украинском Николаеве. Отметим, то ранее ТЦ «Кит» в Екатеринбурге пыталось обанкротить Агентство по страхованию вкладов за долг в 67 миллионов рублей, но он был погашен, и госкорпорация отказалась от своих намерений. Добавим, что владельцем вышеуказанных бизнесов считается бывший собственник парфюмерной фабрики «Калина» Тимур Горяев.

Екатеринбург, Максим Бородин

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