ООО «Кит Екатеринбург» заявило, что выплатило АСВ долги – процедура банкротства приостановлена

Публикации за 10.01.17

Заседание о банкротстве ТЦ «Кит» переносится – представители молла утверждают, что перечислили сумму долга кредитору – ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня на заседании Арбитражного суда представитель АСВ озвучил сумму задолженности в размере 67 миллионов рублей, попросив суд включить ГК в список кредиторов, а ООО «КИТ Екатеринбург» признать банкротом. В ответ представители ТЦ заявили, что судеными решениями подтверждена лишь сумма долга около 26 миллионов рублей. Со слов ответчика, искомая сумма уже перечислена на счета АСВ и частично ФССП, возбудившей исполнительные производства. В результате в деле был объявлен перерыв до 25 января, чтобы представитель АСВ мог убедиться в перечислении средств и принять решение – настаивать ли на банкротстве дальше или отозвать иск.

Напомним, что согласно данным системы «Контур.Фокус», у екатеринбургского «Кита» уже накоплено исполнительных производств на общую сумму 26,6 млн рублей. Кроме того, предприятие имеет большую закредитованность в российских Сбербанке и «Альфа-банке». Практически все имущество торгового центра находится у банков в залоге – от эскалаторов до электропроводки.

Перед АСВ у «Кита» есть подтвержденный судом долг в 25,8 млн рублей. Это кредиты, которые были взяты под залог долей двух компаний для строительства кинотеатра во время реконструкции ТРЦ «Глобус» на улице Щербакова в Екатеринбурге. Сумма претензий АСВ складывается из двух составляющих: 15,3 млн рублей должна компания «Мультиплекс» (ООО «Кит» – учредитель «Мультиплекса»), более 10,5 млн – ООО «Новый Киномир».

В 2011 году АСВ перечислило «Мультиплексу» средства для строительства одной из очередей торгового центра на улице Амундсена в Екатеринбурге. В качестве обеспечения кредита АСВ были переданы доли в «Мультиплексе». Затем стороны договорились так: уральская компания погашает долг равными частями, а АСВ передает доли обратно. В 2013 году, как следует из материалов дела, АСВ доли передала. «Кит» два года расплачивался успешно, но в 2015 году не выплатил 15,3 млн рублей. Первое решение о погашении задолженности было принято еще в июне, «Кит» почти пять месяцев пытался обжаловать решение суда. По схожей схеме сложилась и задолженность перед АСВ у компании «Новый Киномир». Еще летом арбитраж Москвы вынес решение, что «Кит Екатеринбург» обязан выплатить АСВ 15,3 млн рублей за долю в компании «Мультиплекс». Кассационная жалоба ООО «Кит Екатеринбург» на это решение успеха не имела.

Также за ООО «Кит Екатеринбург» числится задолженность перед иностранным финансово-кредитным учреждением «Всеукраинский акционерный банк» к в размере 1 млн 241 тыс. 184,08 долларов США.

Добавим, принято считать, что ТЦ «Кит» в Екатеринбурге входит в бизнес-империю экс-владельца парфюмерной фабрики «Калина» Тимура Горяева. «Китом» управляет компания ООО «Моллино менеджмент», которую возглавляет давний соратник Горяева Валерий Чуватин. При этом юридически учредителями структур, подконтрольных управляющей компании, являются кипрские оффшоры. Стоит добавить, что кроме ТЦ «Кит», ООО «Моллино менеджмент» управляет 8 объектами. Это – аквапарк «Лимпопо» и ТРЦ «Глобус» (бывший «Екатерининский») в Екатеринбурге. Остальные – это торговые центры «Кит» в Челябинске, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Липецке и украинском Николаеве.

Екатеринбург, Максим Бородин

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