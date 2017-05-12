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Екатеринбург

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Публикации за 12.05.17

Отработанные батарейки можно будет обменять на билет Ночи музеев

Отработанные батарейки можно будет обменять на билет Ночи музеев

Организаторы акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге будут обменивать отработанные батарейки на пригласительные на площадки проекта. Правда, чтобы получить билет на две персоны, необходимо собрать сотню отживших элементов питания.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе проекта, акцию по сбору батареек приурочили к Году экологии, который объявлен в 2017-м в России. Проводить ее будут совместно с ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов». У информационного центра «Ночи музеев», который традиционно будет работать возле Водонапорной башни у памятника Татищеву и Де Геннину, будут установлены специальные контейнеры для батареек. Приносить отработанные элементы питания и менять их на «проходки» можно будет 20 мая, в день проведения акции, с 10 утра до 8 часов вечера.

Напомним, как ранее писал NDNews.ru, многие привычные пункты приема использованных батареек, например, в магазинах электроники в Екатеринбурге, перестали брать элементы питания у людей – это было связано с тем, что единственный завод по переработке, который находится в Челябинске, . Пока неизвестно, когда она будет запущена вновь. Корреспонденты агентства обратились с этим вопросом к представителям завода, ответ на предприятии обещали предоставить чуть позже.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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