Ритейлеры отказываются принимать батарейки у населения – тратиться на экологию больше никто не хочет (ФОТО)

Публикации за 23.03.17

За последние месяцы екатеринбуржцы столкнулись с тем, что привычные пункты приема использованных батареек перестали работать. Но выбрасывать отработанные элементы питания не вариант – одна «мизинчиковая» батарейка способна загрязнить тяжелыми металлами до 20 квадратных метров почвы. Куда теперь отнести отработанный элемент питания и почему в Год экологии в России стало тяжелее заботиться об окружающей среде – в материале NDNews.ru.

Жители Екатеринбурга стали сообщать о том, что привычные пункты приема батареек перестали работать. «В ИКЕА и «Медиа-маркте» перестали принимать батарейки», – рассказывает жительница города Юлия.

В ИКЕА, как выяснилось, отработанные элементы питания прекратили брать у посетителей еще с начала зимы, сославшись на изменения в федеральном законодательстве об отходах потребления и на отсутствие подрядчика по утилизации батареек. В MediaMarkt корреспонденту NDNews.ru сообщили, что речь не о полном прекращении приема, а только о приостановке этого процесса. Правда, когда он возобновится, там не смогли сказать. Равно как не пояснили причин.

Продолжают принимать батарейки в некоторых магазинах сети «Медведь» и во всех магазинах «Эльдорадо». Правда, в последних предупреждают, что специализированных стоек может не быть – из-за того, что сейчас идет процесс замены на эко-боксы, однако продавцы все равно должны принимать батарейки, отправлять их в пластиковую тару и потом передавать на утилизацию.

В Екатеринбурге элементы питания принимают, как правило, в офисах управляющих компаний, а также в Центре безопасности промышленных отходов на Пушкина, 9а. Как рассказал NDNews.ru глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга Егор Свалов, прием батареек у населения в центре ведется на безвозмездной основе. «Бюджет частично компенсирует этот процесс. Другое дело, что иногда некоторые граждане под видом обычных людей приносят сразу по 10-20 килограммов – и такое количество одной семье, например, точно не собрать», – рассказывает он. Тем, кто организует сбор батареек, например, у себя в подъезде, г-н Свалов рекомендовал сдавать их в управляющую компанию. Правда, и тут есть нюанс. «Обязанность управляющих компаний по сбору батареек в законодательстве четко не прописана. Там даже по ртутным лампам довольно витиевата формулировка, а про отработанные элементы питания вообще ничего не написано. И всем известно, что одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 метров земли, но как с эти бороться – непонятно», – говорит собеседник агентства.

В любом случае, все пункты приема батареек в Екатеринбурге и за его пределами – это лишь посредники. За сдачу одного килограмма элементов питания им приходится платить – порядка 70-90 рублей, включая расходы на транспортировку. «То, что многие ритейлеры перестали принимать батарейки, может быть никак не связано с изменениями в законодательстве – их они не касаются. Да, теперь эта деятельность лицензируется, но магазину не надо получать специальное разрешение, чтобы поставить у себя контейнер для батареек. Просто сдавать батарейки – дорого. А ведь их еще и довезти до места утилизации надо», – рассуждает екатеринбургский эко-активист, попросивший не называть своего имени.

Действительно, расположенный в Челябинске завод «Мегаполисресурс» – единственный на всю Россию, кто занимается переработкой и утилизацией химических элементов питания. Предприятие в прошлом году объявило о перезапуске линии переработки. К концу марта завод должен был получить новую лицензию на переработку и запуститься вновь, однако пока этого не произошло. Тем не менее, предприятие работает на приемку и хранение батареек. Там рассказывают, что в год обновленная линия сможет перерабатывать до 700 тонн батареек. «Как показала практика, сбор батареек пока сильно отстает от возможностей переработки, даже учитывая совместные усилия крупных сетей, госучреждений и активистов. Максимально в год набиралось 139 тонн, линия работала не ритмично, а значит, мы не могли планировать продажу продукции. Извлекаемые из батареек соли марганца и цинка требуются заводам, которые покупают их крупными партиями и договариваются заранее. Новая технология легко адаптируется под объемы сбора», – говорят на заводе, но сроки запуска линии пока не называют. Также там обещают вскоре презентовать в городах России новый безопасный формат для сбора батареек. «Он позволяет в пять минут создать пункт приема батареек в любом офисе. Пока такой формат доступен только в Москве, но скоро распространится и по всей России», – заверяют на предприятии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.17

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