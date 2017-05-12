Областные власти отдадут телебашню с участком бесплатно / Про потраченные на нее полмиллиарда предпочли забыть

Публикации за 12.05.17

Свердловское правительство собирается отдать участок под телебашней в Екатеринбурге, который ранее выкупили у федеральных властей за полмиллиарда, холдингу УГМК. Медники построят там новую ледовую арену для «Автомобилиста». За это область получит долю в новом акционерном обществе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о намерениях правительства Свердловской области стало известно после публикации проекта поправок в программу управления госсобственностью региона на 2017 год. Согласно документу, в этом году будут созданы два новых акционерных общества – «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» и «Ледовая арена». Во втором Свердловская область получит долю. В качестве взноса в уставной капитал регион должен будет передать строителям телебашню и земельный участок под ней. Обновленную программу – если проект пройдет антикоррупционную экспертизу (она должна быть проведена до 18 мая 2017 года) – должны утвердить в заксобрании Свердловской области. Презентовать проект депутатам будет вице-премьер Сергей Зырянов.

Напомним, что ранее областные власти пытались продать телебашню и землю под ней за 652 млн 772 тыс. 197,26 рублей 26 копеек. Аукцион был запланирован на конец апреля, но потом его отменили с формулировкой «в целях дополнительной проработки концепции развития территории».

Также еще в прошлом году сообщалось, что УГМК, владелец которого Андрей Козицын также является президентом хоккейного клуба «Автомобилист», подыскивает место для строительства новой ледовой арены для своих подшефных. По всей видимости, новый дом для «шоферов» будут строить у телебашни.

Также необходимо напомнить, что правительство Свердловской области купило недостроенную телебашню в 2013 году за полмиллиарда рублей. Несколько раз в Екатеринбурге проводились конкурсы на лучший проект реконструкции башни и развития прилегающей территории, однако все они были отправлены под сукно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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