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Екатеринбург

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Публикации за 12.05.17

Областные власти отдадут телебашню с участком бесплатно / Про потраченные на нее полмиллиарда предпочли забыть

Областные власти отдадут телебашню с участком бесплатно Про потраченные на нее полмиллиарда предпочли забыть

Свердловское правительство собирается отдать участок под телебашней в Екатеринбурге, который ранее выкупили у федеральных властей за полмиллиарда, холдингу УГМК. Медники построят там новую ледовую арену для «Автомобилиста». За это область получит долю в новом акционерном обществе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о намерениях правительства Свердловской области стало известно после публикации проекта поправок в программу управления госсобственностью региона на 2017 год. Согласно документу, в этом году будут созданы два новых акционерных общества – «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» и «Ледовая арена». Во втором Свердловская область получит долю. В качестве взноса в уставной капитал регион должен будет передать строителям телебашню и земельный участок под ней. Обновленную программу – если проект пройдет антикоррупционную экспертизу (она должна быть проведена до 18 мая 2017 года) – должны утвердить в заксобрании Свердловской области. Презентовать проект депутатам будет вице-премьер Сергей Зырянов.

Напомним, что ранее областные власти пытались продать телебашню и землю под ней за 652 млн 772 тыс. 197,26 рублей 26 копеек. Аукцион был запланирован на конец апреля, но потом с формулировкой «в целях дополнительной проработки концепции развития территории».

Также еще в прошлом году сообщалось, что УГМК, владелец которого Андрей Козицын также является президентом хоккейного клуба «Автомобилист», . По всей видимости, новый дом для «шоферов» будут строить у телебашни.

Также необходимо напомнить, что правительство Свердловской области купило недостроенную телебашню в 2013 году за полмиллиарда рублей. Несколько раз в Екатеринбурге проводились конкурсы на лучший проект реконструкции башни и развития прилегающей территории, однако все они были отправлены под сукно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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