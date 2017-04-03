Екатеринбургскую телебашню сняли с торгов

Публикации за 03.04.17

Недостроенную екатеринбургскую телебашню пока не будут продавать: решение о ее приватизации отменено.

Как сообщили в МУГИСО, продажа башни отменена «в целях дополнительной проработки концепции развития территории».

Напомним, аукцион по продаже башни должен был состояться 27 апреля. Судьбу многострадальной недостроенной телебашни в середине декабря окончательно решили депутаты заксобрания региона. Они поддержали предложение мингосимущества выставить ее вместе с земельным участком на аукцион, при этом задачи сохранить или, наоборот, демонтировать башню перед покупателем не ставилась. Решение о консервации, демонтаже или реконструкции разрешили принимать новому собственнику. Деньги от приватизации уже запланированы в доходной части бюджета-2017.

Как уже сообщал NDNews.ru, начальная цена составляла 652 млн 772 тыс. 197,26 рублей 26 копеек, шаг аукциона – 10 млн рублей, задаток для участия в аукционе – 130 млн 554 тыс. 439,45 рублей 45 копеек, что составляет 20 % от начальной цены продажи.

Между тем бывший вице-мэр Екатеринбурга по капитальному строительству Владимир Крицкий недавно уже заявил в эфире городской радиостанции, что сомневается в том, что на башню найдется покупатель. Приспособить ее к жизни, по его мнению, тоже будет крайне сложно. «Ну разве что сделать из нее лифтовую шахту, а на самом верху – ресторан, вложив огромные деньги. Но не знаю, кто ее купит, за такую высокую цену и с такими высокими будущими вложениями», – отметил Крицкий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

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