Воду на горящий склад пиломатериалов в Екатеринбурге везут за километр (ФОТО)

Публикации за 12.05.17

Тушение пожара на складе пиломатериалов на улице Монтажников в Екатеринбурге осложняется отсутствием водоисточников в районе пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожарные вынуждены возить воду от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 1 км от места пожара. На месте пожара развернут штаб пожаротушения, созданы два участка тушения. Задействованы 21 единица техники, более 60 человек личного состава. Большое количество дерева на складе способствует быстрому распространению огня. Вплотную к зданию склада примыкает административное здание, и огонь уже распространился на его первый этаж, откуда самостоятельно эвакуировались 30 человек. По предварительной информации пострадавших нет. Напомним, пожар на улице Монтажников, 11 начался сегодня около 12 часов дня. По сообщению очевидцев, к месту подъехали машины скорой помощи, для автомобилистов проезд на промзону закрыли.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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