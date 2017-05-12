Банкротств туроператоров летом-2017 не предвидится – прогноз экспертов

Публикации за 12.05.17

Эксперты туррынка заверили туристов, что банкротств операторов летом 2017 года можно не опасаться. Сегодня на рынке до 90% всех путевок продают топ-10 компаний, финансовое положение которых оценивается как надежное. Не повлияет на развитие ситуации ни демпинг на турецком направлении, ни многомиллионные иски к операторам от авиакомпании «Трансаэро».

В майские праздники Турция с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов продавалась по очень низким «горящим ценникам». Как сообщал вестник Ассоциации туроператоров России, улететь на отдых в Анталию из Москвы можно было и за 15 тысяч рублей. Да и сейчас купить тур можно в пределах 30 тысяч. Таких цен рынок не видел уже очень давно. Ранее явный демпинг со стороны операторов зачастую приводил к банкротству компаний. Но на этот раз ситуация кардинально другая, – заверяют эксперты. Туристы могут быть спокойны, банкротств на рынке крупных игроков не предвидится.

«По Турции в зоне демпинга сегодня работают именно турецкие операторы, с турецкими корнями. И демпинг исходит в первую очередь от турецких отелей, которые хотят привлечь больше российских туристов, поэтому дают огромные скидки, – рассказал NDNews.ru гендиректор группы компании «Виста» Олег Хигер. – По сути, Турция сегодня оказалась в европейской изоляции, туристов из Европы стало значительно меньше. И чтобы не простаивать летом, отельеры еще зимой по акциям раннего бронирования предложили очень хорошие цены. Сегодня можно сказать, что продано до 70% отельной базы, то, что продается в мае-июне – это остатки. Отсюда порой и такие низкие цены. Это не игра операторов, они ничего не теряют, поэтому не стоит опасаться банкротств».

По словам спикера, сегодня до 90% всех туров в России продают десять крупнейших федеральных операторов. У всех сформированы фонды персональной ответственности, есть страховые фингарантии. Это надежные игроки и туристам опасаться нечего.

На вопрос NDNews.ru об исках обанкротившейся «Трансаэро» к двум крупнейшим туроператорам (с Natalie Tours компания требует взыскать 5,8 миллиона долларов, с Tez Tour – около 400 миллионов рублей – прим NDNews.ru), Олег Хигер также ответил, что споры субъектов не коснутся рядовых туристов.

«Что касается Natalie Tours, туроператор создал другое юридическое лицо, и вся текущая операционная деятельность, относящаяся к продаже туров, со старого юрлица снята. А иск подан именно на старое юрлицо. Аналогичный иск есть и по Tez Tour. Но при этом операторы не выходят из правового поля. Бренд продолжает жить, спорные моменты решаются со старым юрлицом. Более того – никаких исков о банкротстве на данный момент нет. Поэтому думаю, не стоит бояться», – прокомментировал эксперт.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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