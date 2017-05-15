NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

Руководителю свердловского УФСБ Александру Вяткину продлевают контракт сроком на год

Руководителю свердловского УФСБ Александру Вяткину продлевают контракт сроком на год

Начальнику УФСБ по Свердловской области Александру Вяткину продлевают контракт еще на год.

Как сообщили NDNews.ru, два независимых источника, близких к УФСБ по Свердловской области, данный вопрос уже решен. Вяткин находится на хорошем счету у руководства и продолжит службу на посту руководителя свердловского УФСБ. Отметим, что 12 мая Александру Вяткину исполнилось 60 лет. Формально это срок выхода на пенсию, но не в случае с Вяткиным. По нашим данным, срок контракта высокопоставленного чекиста истекает 24 мая. Соответственно, в ближайшие числа должен быть опубликован указ президента о продлении срока его полномочий.

Александр Вяткин был назначен на должность в ноябре 2012 года, он окончил юрфак Пермского госуниверситета.

С 1982 года – оперуполномоченный, начальник подразделений в Управлении КГБ СССР по Пермской области. С 1999 по 2002 год – замначальника управления ФСБ России по Пермской области. В 2002-2003 годах занимал должность начальника УФСБ России по Республике Тыва.

С марта 2003 по январь 2007 года Александр Вяткин возглавлял региональное управление ФСБ России по Тюменской области. Считается, что на этом посту он «внес большой вклад в укрепление законности в Тюменской области, при нем Управление добилось существенных результатов в противодействии терроризму и религиозному экстремизму, в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями». На этой должности Вяткина позже сменил Юрий Пахомов.

Отметим, что к 2011 году генерал-лейтенант Вяткин уже являлся начальником УФСБ России по Приморскому краю. Известно, что он женат, имеет двоих сыновей.

В Свердловской области УФСБ, за время руководства организацией Вяткиным, резко повысило уровень своей вовлеченности в общественные и политические процессы. Организация стала архитектором массовых проверок свердловских мечетей – включай громкое уголовное дело о мечети «Рахмат», также сотрудники УФСБ проводили оперативные мероприятия по делу Руслана Соколовского, но самым громким делом, инициированным чекистами, стало дело МУГИСО, главным фигурантом которого стал экс-глава министерства Алексей Пьянков.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

Школьнику из Екатеринбурга разорвало кишечник упавшим забором (ФОТО). / «Мадрид» или приборостроительный завод? Место проведения IV Уральской биеннале назовут в среду (ФОТО). / Хватило пяти минут: профильный комитет одобрил возвращение Екатеринбургу градостроительных полномочий.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter