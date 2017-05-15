Руководителю свердловского УФСБ Александру Вяткину продлевают контракт сроком на год

Публикации за 15.05.17

Начальнику УФСБ по Свердловской области Александру Вяткину продлевают контракт еще на год.

Как сообщили NDNews.ru, два независимых источника, близких к УФСБ по Свердловской области, данный вопрос уже решен. Вяткин находится на хорошем счету у руководства и продолжит службу на посту руководителя свердловского УФСБ. Отметим, что 12 мая Александру Вяткину исполнилось 60 лет. Формально это срок выхода на пенсию, но не в случае с Вяткиным. По нашим данным, срок контракта высокопоставленного чекиста истекает 24 мая. Соответственно, в ближайшие числа должен быть опубликован указ президента о продлении срока его полномочий.

Александр Вяткин был назначен на должность в ноябре 2012 года, он окончил юрфак Пермского госуниверситета.

С 1982 года – оперуполномоченный, начальник подразделений в Управлении КГБ СССР по Пермской области. С 1999 по 2002 год – замначальника управления ФСБ России по Пермской области. В 2002-2003 годах занимал должность начальника УФСБ России по Республике Тыва.

С марта 2003 по январь 2007 года Александр Вяткин возглавлял региональное управление ФСБ России по Тюменской области. Считается, что на этом посту он «внес большой вклад в укрепление законности в Тюменской области, при нем Управление добилось существенных результатов в противодействии терроризму и религиозному экстремизму, в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями». На этой должности Вяткина позже сменил Юрий Пахомов.

Отметим, что к 2011 году генерал-лейтенант Вяткин уже являлся начальником УФСБ России по Приморскому краю. Известно, что он женат, имеет двоих сыновей.

В Свердловской области УФСБ, за время руководства организацией Вяткиным, резко повысило уровень своей вовлеченности в общественные и политические процессы. Организация стала архитектором массовых проверок свердловских мечетей – включай громкое уголовное дело о мечети «Рахмат», также сотрудники УФСБ проводили оперативные мероприятия по делу Руслана Соколовского, но самым громким делом, инициированным чекистами, стало дело МУГИСО, главным фигурантом которого стал экс-глава министерства Алексей Пьянков.

Екатеринбург, Максим Бородин

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