Начальник УФСБ по Свердловской области официально перестал им быть – истек срок контракта

Публикации за 25.05.17

Начальник УФСБ по Свердловской области Александр Вяткин стал ВРИО руководителя спецслужбы – у него истек срок контракта.

Как сообщил NDNews.ru, источник, близкий к УФСБ по Свердловской области, последний день текущего контракта истек накануне. Соответственно, Вяткин, который по словам сотрудников управления, сегодня пришел на службу как в любой другой рядовой день, временно исполняет свои обязанности до соответствующего указа президента. Отметим, что ранее два независимых друг от друга источника, близких к спецслужбе, заявляли нашему агентству, что вопрос с продлением контракта решен. У Вяткина хорошая репутация в Москве и, несмотря на достижение 11 мая возраста в 60 лет, контракт будет продлен как минимум на год.

Официальные представители ФСБ были недоступны для комментариев.

Екатеринбург, Максим Бородин

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