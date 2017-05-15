Бурков рассматривается как единый кандидат от оппозиции в Свердловской области

Публикации за 15.05.17

Парламентские партии «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР ведут переговоры о выдвижении единого кандидата от оппозиции на губернаторских выборах в регионах России. В Свердловской области рассматривается кандидатура Александр Буркова. Об этом сегодня заявил сам политик на пресс-конференции СР в Екатеринбурге. По его словам, вопрос решится до конца мая.

«Возникли сложности в переговорах, потому что губернаторы испугались единого кандидата от оппозиции и побежали на Старую площадь. Идет сильное противодействие. Я полагаю, что шансы на победу есть, хотя никто не отменял административного ресурса. В течения мая партии придут к консенсусу», – рассказал Александр Бурков.

По словам политика, единые оппозиционные кандидаты возможны в Ярославской области и Карелии – выдвиженцы «Справедливой России, в Рязанской и Томской областях – от ЛДПР, в Бурятии и Кировской области – от коммунистов.

Если парламентской оппозиции не удастся договориться, то «Справедливая Россия» выдвинет партийного кандидата в Свердловской области. Его имя станет также известно в конце мая. При этом эсеры заявили, что не видят проблемы в преодолении муниципального фильтра. «На сегодняшний день у нас есть 102 подписи муниципальных депутатов, они подтвердили на словах. Это 80 депутатов «Справедливой России», несколько независимых, и, вы будете смеяться, несколько депутатов «Единой России», – сообщил Бурков.

Электоральной поддержкой эсеры намерены заручиться в Екатеринбурге и крупных промышленных городах области, но признают, что в сельских районах региона у СР слабые позиции.

Фактически СРО «Справедливой России» начало активную информационную кампанию к сентябрьским выборам. На партийной конференции сегодня инициируют публичные слушания по отмене транспортной реформы в Екатеринбурге. Также прозвучали заявления областных депутатов Дмитрия Ионина и Александра Жуковского о катастрофическом состоянии муниципалитетов в Свердловской области, задержках зарплат на предприятиях, последствиях оптимизации здравоохранения и прочих социальных проблемах в регионе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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