NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.05.17

Сотрудника зоопарка признали виновным в «нападении» детеныша пумы на ребенка
Фото Екатерины Уваровой, пресс-служба Екатеринибургского зоопарка

Сотрудника зоопарка признали виновным в «нападении» детеныша пумы на ребенка

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга завершила проверку в связи с в экспозиционном павильоне.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, происшествие случилось 28 марта во время «Часа открытых зверей». В ходе проверки было установлено, что сотрудник зоопарка, нарушив правила, допустил самостоятельный выход детеныша канадской пумы из дверей служебного коридора в экспозиционный павильон, где находились посетители с детьми.

«Пуменок напугал несовершеннолетнего ребенка и остальных посетителей зоопарка. Прямые контакты с посетителями – нарушение федерального законодательства, из-за выхода хищного животного за пределы вольера были проигнорированы правила безопасности, – отметила собеседница агентства. – В связи с этим директору екатеринбургского зоопарка внесено представление. По результатам его рассмотрения издан приказ о запрете участия детеныша канадской пумы в контактном занятии с детьми и его прогулок по территории зоопарка во время работы с посетителями. Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и заместитель директора по формированию коллекции привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлено замечание».

Напомним, одна из жительниц города ранее рассказывала, что куртку 12-летнего мальчика покусала пума. Затем она ускакала в конец павильона, где ее поймал сотрудник зоопарка и надел на нее поводок, но животное пыталось вырваться и чуть не поцарапало трехлетнего малыша. По словам женщины, пума очутилась в одном помещении с посетителями из-за неосмотрительности работника зоопарка – тот вошел к кошке, но не закрыл дверь.

В самом зоопарке озвучивали иную трактовку инцидента – там объясняли, что детеныш пумы просто играл и уж точно никуда не сбегал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

Бурков рассматривается как единый кандидат от оппозиции в Свердловской области. / В Екатеринбурге бывший зэк, чтобы похитить сумку, изрезал женщине лицо и руки. / «С врагом можно договориться. Нельзя – с предателем или подлецом». Алексей Пьянков впервые после возбуждения дела дал интервью.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter