Сотрудника зоопарка признали виновным в «нападении» детеныша пумы на ребенка

Публикации за 15.05.17

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга завершила проверку в связи с инцидентом в зоопарке, когда детеныш пумы по кличке Рафик напугал детей в экспозиционном павильоне.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, происшествие случилось 28 марта во время «Часа открытых зверей». В ходе проверки было установлено, что сотрудник зоопарка, нарушив правила, допустил самостоятельный выход детеныша канадской пумы из дверей служебного коридора в экспозиционный павильон, где находились посетители с детьми.

«Пуменок напугал несовершеннолетнего ребенка и остальных посетителей зоопарка. Прямые контакты с посетителями – нарушение федерального законодательства, из-за выхода хищного животного за пределы вольера были проигнорированы правила безопасности, – отметила собеседница агентства. – В связи с этим директору екатеринбургского зоопарка внесено представление. По результатам его рассмотрения издан приказ о запрете участия детеныша канадской пумы в контактном занятии с детьми и его прогулок по территории зоопарка во время работы с посетителями. Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и заместитель директора по формированию коллекции привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлено замечание».

Напомним, одна из жительниц города ранее рассказывала, что куртку 12-летнего мальчика покусала пума. Затем она ускакала в конец павильона, где ее поймал сотрудник зоопарка и надел на нее поводок, но животное пыталось вырваться и чуть не поцарапало трехлетнего малыша. По словам женщины, пума очутилась в одном помещении с посетителями из-за неосмотрительности работника зоопарка – тот вошел к кошке, но не закрыл дверь.

В самом зоопарке озвучивали иную трактовку инцидента – там объясняли, что детеныш пумы просто играл и уж точно никуда не сбегал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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