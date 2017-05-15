Поиском экстремизма в соцсетях для мэрии Екатеринбурга займется «антимайданщик» Белоус

Публикации за 15.05.17

Стало известно, кто займется поиском экстремистов в соцсетях по заказу администрации Екатеринбурга. Аукцион выиграла компания, принадлежащая скандально известному «борцу с майданом» и ярому «путинисту» Илье Белоусу.

Напомним, о чем идет речь. В апреле этого года администрация Екатеринбурга разместила аукцион на проведение комплексного социологического анализа в области противодействия экстремизму. Исполнитель должен прошерстить соцсети и форумы, а также опросить жителей Екатеринбурга. И если с выборкой для опроса есть хоть какая-то определенность (местные жители, пользователи соцсетей), то какие сайты просматривать, вообще не понятно, не определена даже географическая привязка. Итогом станут информационно-аналитические доклады и их обсуждение некими экспертами. Мэрия была готова заплатить максимум 450 тысяч рублей. «Откликнулись» два претендента: Фонд развития научных исследований третьего тысячелетия и ООО «Тенсилон». Вторая компания сбавила цену до 320 тысяч, первая – еще ниже, до 250 тысяч. Ее и признали победителем. Примечательно, что руководителем фонда значится Илья Белоус – блогер, видящий практически во всем угрозу майдана в России.

«Котировка мэрии на выявление экстремистских блогов закончилась победой фонда из третьего тысячилетия, принадлежащего блогеру Белоусу. Поиск экстремистов он проведет за символические 250 тысяч рублей. С нетерпением жду результатов!» – поделилась на своей странице в «Фейсбуке» руководитель регионального филиала Transparency International Екатерина Петрова.

Сообщение не осталось без внимания, в ФБ уже обсуждается, как Белоус будет искать экстремистов и кого он найдет. «Будет очень смешно, когда Илюша номером один в список экстремистов включит главу города», – предложил Вениамин Помазкин.

Екатеринбург, (Новый День, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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