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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

В Екатеринбурге отопление отключат только на следующей неделе

В Екатеринбурге отопление отключат только на следующей неделе

В Екатеринбурге, скорее всего, отключат отопление только в начале следующей недели, хотя формальные условия позволяли сделать это еще в конце апреля. Впрочем, точную дату завершения зимнего сезона пока никто не называет.

О ситуации с окончанием ОЗС рассказал в программе «Открытая студия» глава администрации города Александр Якоб. «Пока мы следим за прогнозом погоды. С формальной точки зрения, можно было отключить отопление еще в конце апреля – был период, когда более пяти дней среднесуточная температура была +8 и выше, но мы понимали, что мы живем на Урале, и какой будет прогноз», – подчеркнул г-н Якоб.

Сити-менеджер бросил камень в огород московских властей. «В некоторых городах поторопились и отключили отопление, а потом снова начали его включать. Мы не стали так делать», – отметил он.

По его словам, пока что завершение отопительного сезона не планируется. «Нет пока даты отключения отопления. В конце этой недели ночные температуры +1…+2 градуса. Для пожилых, для детей, для больных, для тех, у кого снижен иммунитет, кто страдает хроническими заболеваниями, это плохо, поэтому пока окончательной даты нет, в крайнем случае – в начале следующей недели», – отметил глава администрации города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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