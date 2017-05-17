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Екатеринбург

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Публикации за 17.05.17

Официально: отопление в Екатеринбурге начнут отключать с четверга

Официально: отопление в Екатеринбурге начнут отключать с четверга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб наконец подписал постановление об окончании отопительного сезона. Батареи начнут остывать в домах горожан с завтрашнего дня, 18 мая.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, отключать тепло будут по привычной схеме: сначала в жилых домах и общественных зданиях, а в школах, садиках, больницах и т.п. – в последнюю очередь. Прекращение подачи тепла займет несколько дней.

«Пока мы следим за прогнозом погоды. С формальной точки зрения, можно было отключить отопление еще в конце апреля – был период, когда более пяти дней среднесуточная температура была +8 и выше, но мы понимали, что мы живем на Урале, и какой будет прогноз», – комментировал г-н Якоб буквально накануне, отмечая, что пока точной даты нет.

Отметим, за последние пару дней в Екатеринбурге потеплело на пару градусов. Может быть, именно это заставило сити-менеждера все-таки определиться со сроками окончания отопительного сезона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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