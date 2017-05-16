«Все запланированные концерты будут!» – «Курара» сделала заявление после ночи тишины

Публикации за 16.05.17

«Курара» сообщила, что все запланированные концерты состоятся. Однако на вопросы о дальнейшей судьбе группы музыканты комментариев не дают.

Напомним, накануне вокалист известной екатеринбургской группы «Курара» Олег Ягодин написал в соцсети о своем уходе: «Дорогие друзья. Я ухожу из группы «Курара», потому что так надо. Прошу принять это и простить. Спасибо всем. Олег Ягодин», – говорилось в сообщении в группе «ВКонтакте», которое спустя час исчезло.

Как рассказывали другие участники группы, для них весть об уходе вокалиста стала шоковой. Они об этом узнали, как и остальные, – из соцсети.

Сегодня в группе музыкантов «ВКонтакте» появилось сообщение, что все запланированные концерты состоятся. Но иных комментариев музыканты не дают. На вопрос NDNews.ru останется ли Олег Ягодин вокалистом «Курары» в дальнейшем, бас-гитарист и организатор концертов Александо Вольхин отказался отвечать. «Все концерты состоятся, прошу так и написать. Больше ничего сказать не могу», – заявил он.

Сам Ягодин никаких заявлений пока не сделал.

18 мая «Курара» должна выступать на спектакле «СашБаш» в Центре современной драматургии, а на 28 мая запланирован большой концерт в «Доме печати».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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