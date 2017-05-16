Газета «Уральский рабочий» станет собственностью Свердловской области: сообщения о губернаторе на сайте затерли (СКРИНЫ)

Публикации за 16.05.17

Старейшая газета Свердловской области «Уральский рабочий» перейдет в областное подчинение. Таким образом предполагается «спасти» издание, которое за последние годы ощутимо сдало позиции. При этом раньше на страницах газеты не редкостью была критика областных властей, а сейчас издание «забыло» о Куйвашеве вообще.

«Евгений Куйвашев дал поручение Администрации Губернатора организовать передачу газеты «Уральский Рабочий» в собственность Свердловской области. Такое решение вызвано обращением сотрудников одного из старейших изданий Урала с просьбой спасти газету от закрытия. Учитывая желание собственников «УР» всеми силами сохранить выпуск газеты, без сомнения, поручение будет выполнено в короткие сроки, и «Уральский рабочий» вновь станет полноценной общеобластной газетой с многотысячным тиражом», – сообщил на своей странице в Instagram директор департамента информполитики губернатора Свердловской области Александр Иванов (орфография и пунктуация авторские).

Главный редактор газеты Лев Кощеев от подробных комментариев отказался, сославшись на то, что у него нет информации о таких планах. «Мне об этом ничего не известно. Редакция сейчас работает, у нас выходит еженедельно 4 полосы формата А3 плюс ежедневно выходят публикации в онлайн-версии», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru главный редактор газеты «Уральский рабочий».

«Уральский рабочий» – одно из старейших изданий региона, как следует из информации на сайте газеты, она издается с 14 февраля 1907 года. Практически с первых выборов губернатора Свердловской области (и с началом противостояния областных и городских властей по совместительству) газета стала рупором администрации Екатеринбурга. Негативные публикации в адрес облправительства появлялись вплоть до мая 2016 года, когда Владимир Тунгусов был назначен руководителем администрации губернатора. В феврале этого года появились сообщения о серьезных проблемах издания, к тому моменту уже был сокращен тираж печатного издания. А в апреле появились подтвердившиеся сейчас слухи.

«На совещание в редакцию приезжал сам губернатор Евгений Куйвашев. «Сказал, что указ по нему подпишут в мае примерно. Что газеты больше не будут выходить в оффлайне, только онлайн, главный редактор – Лев Кощеев. Будут делать онлайн-портал на базе двух редакций. Всем сотрудникам дадут три месяца испытательного срока в условиях новых реалий, кто не справится – будет уволен», – рассказывали тогда NDNews.ru знакомые с ситуацией. Забавно, но сейчас на сайте «Уральского рабочего» новостей, в которых упоминался бы Куйвашев, просто нет. Аналогично не удается найти публикации по запросу «Тунгусов», «Паслер».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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