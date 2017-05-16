Общественники Верхней Пышмы пожаловались в прокуратуру на незаконный запрет митингов

Публикации за 16.05.17

Активисты общественных организаций Верхней Пышмы написали обращение в городскую прокуратуру, требуя наказать чиновников за отказ в проведении митинга. Организаторы отмечают, что глава администрации города намеренно нарушает федеральный закон.

Напомним, в минувшую субботу в Верхней Пышме планировался масштабный митинг с участием 700 человек против бездействия властей города в решении коммунальных и экологических проблем. Но администрация отклонила заявку на мероприятие под предлогом, что организатор не представил справку об отсутствии судимости. Как рассказал NDNews.ru координатор общественной организации «Оса» Руслан Магамуров, чиновники не в первый раз используют этот аргумент, хотя еще осенью прокуратура дала четкие разъяснения: предоставление справки о судимости не входит в перечень обязанностей организаторов публичного мероприятия, согласно ФЗ №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В 2016 году общественникам с помощью прокуратуры удавалось добиться разрешения на проведение протестных акций. Но по майскому митингу мэрия Верхней Пышмы заняла принципиальную позицию. «Мы настроены на конструктивный диалог с администрацией города, но видя ее пренебрежение, мы вынуждены обратиться в прокуратуру для пресечения незаконных действий», – отметил Руслан Магамуров. В своем заявлении общественники требуют привлечь к ответственности исполняющего полномочия главы администрации Верхней Пышмы Ивана Соломина за неоднократное противодействие проведению митингов. Ответ от надзорного ведомства активисты рассчитывают получить в течение месяца. При этом общественники уже запланировали проведение новых акций – в сентябре, ориентируясь на день выборов, и традиционный митинг 4 ноября.

Верхняя Пышма, Валентина Ярославцева

Верхняя Пышма. Другие новости 16.05.17

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