«Все с девками гуляют, а мне в тюрьму»: грозу Пионерки Игоря Новоселова допросили по новому делу

Публикации за 16.05.17

В мировом суде Кировского района сегодня возобновилось рассмотрение нового дела беспредельщика, автора мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова. На этот раз его обвиняют в незаконном проникновении в квартиру и нападении на общественника Владимира Рудякова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на предыдущем заседании состоялся допрос одного из подельников Новоселова – Сергея Бондаренко, который сейчас отбывает наказание в колонии. По видеоконференц-связи он сообщил суду, что налетчики перепутали квартиру Рудякова, поскольку были пьяны. Сегодня на слушании были зачитаны показания еще двух подельников Игоря – Тихонова и Рашояна, не явившихся на процесс. Они подтвердили факт проникновения в жилище и нападение на общественника. Затем допросили самого Новоселова. Он назвал произошедшее в квартире общественника стечением обстоятельств. В действительности они с товарищами намеревались «хлопнуть барыгу», но спутали адрес. «Я ни с кем ни о чем не договаривался, – пояснил Новоселов, которого цитирует «Наша газета». – Ну, раз ударил. Иначе бы Рудяков Тихонова прибил просто. Я выступал как миротворец практически».

Сегодня выяснилось, что Новоселов не видел дочь больше двух лет. С тех пор, как его бывшая жена уехала в Тюменскую область. «А мама вам что сказала? Стыдно? – спросила судья. – Конечно, стыдно. Что мама? Плачет мама. Но я наигрался уже во все это. Хватило мне всего этого уже. Столько приключений было. Это раньше пацаны... А теперь понял, что лучшими друзьями были жена с дочерью. И мать с отцом, – передает слова Новоселова издание. – В дальнейшем планирую исправляться. Мне же еще два года сидеть. Сейчас 25. Потом 27 будет. Считай, жизнь прошла. Такая бурная молодость. Жалею, конечно. Все с девками гуляют, а мне в тюрьму».

На этом допрос подсудимого завершился. Следующее заседание состоится завтра, 17 мая, в 10:30.

Судебный процесс начался 26 апреля. По версии следствия, летом 2015 года Новоселов, работая коллектором, перепутал адрес и проник с коллегами в квартиру к Рудякову в доме на улице Ирбитской. Мужчину избили, Новоселов нанес ему не менее девяти ударов руками и два – ногами. В процессе погрома злоумышленники поняли, что обознались. Извинившись, налетчики ушли, предложив пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. Однако он на мировую не пошел и написал заявление в полицию. Игорю предъявили обвинения по ч.1 ст.139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») и статье 116 УК РФ («Побои»).

Подельников Новоселова давно осудили – Бондаренко приговорили к реальному лишению свободы, Тихонова – к штрафу, Рашояна – к обязательным работам. Завершить рассмотрение дела о нападении на Рудякова не удалось, так как Игорь подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. Поначалу он полностью признал свою вину, но потом изменил свое решение. На суде он заявил, что ударил Рудякова всего один раз и извинился перед общественником. Потерпевший принял извинения Игоря и, получив в качестве компенсации 15 тысяч рублей, попросил судью назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Добавим, что 5 апреля Кировский районный суд вынес Новоселову приговор по делу о нападении на таксиста. Беспредельщик получил 2 года колонии (прокурор просил 5,5 лет, – прим. ред.). Следствие и суд установили, что в ночь с 8 на 9 июля 2014 года он повздорил с таксистом Игорем Волковым из-за места на парковке. Сев в машину к Волкову, Новоселов угрожал ему убийством, около пяти раз ударил рукой.

Находясь в розыске, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги». В предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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