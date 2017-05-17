Прокурор запросил для грозы Пионерки Игоря Новоселова 1 год и 3 месяца по новому делу

Публикации за 17.05.17

В мировом суде Кировского района прошли прения сторон по новому делу беспредельщика, автора мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова. На этот раз его судят за незаконное проникновение в квартиру и нападение на общественника Владимира Рудякова. Приговор Новоселову огласят уже сегодня, в 16:30.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе сегодняшнего заседания прокурор заявил, что вина Игоря полностью доказана, подтверждается показаниями его сообщников и свидетелей. Факт нападения на Рудякова признал и сам обвиняемый. При этом имеются смягчающие обстоятельства – явка с повинной Новоселова, наличие малолетнего ребенка, мать-инвалид, а также то, что подсудимый компенсировал ущерб Рудякову в виде 15 тысяч рублей. Против Новоселова горит то, что преступление он совершал в состоянии алкогольного опьянения, скрывался 1,5 года от следствия и при этом уже имеет судимость. В итоге государственный обвинитель запросил для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца.

Судебный процесс начался 26 апреля. По версии следствия, летом 2015 года Новоселов, работая коллектором, перепутал адрес и проник с коллегами в квартиру к Рудякову в доме на улице Ирбитской. Мужчину избили, Новоселов нанес ему около 10 ударов руками и два – ногами. В процессе погрома злоумышленники поняли, что обознались. Извинившись, налетчики ушли, предложив пострадавшему в качестве компенсации ящик пива. Однако он на мировую не пошел и написал заявление в полицию. Игорю предъявили обвинения по ч.1 ст.139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») и статье 116 УК РФ («Побои»).

Подельников Новоселова давно осудили – Бондаренко приговорили к реальному лишению свободы, Тихонова – к штрафу, Рашояна – к обязательным работам. Завершить рассмотрение дела о нападении на Рудякова не удалось, так как Игорь подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. Поначалу он полностью признал свою вину, но потом изменил свое решение. На суде он заявил, что ударил Рудякова всего один раз и извинился перед общественником. Потерпевший принял извинения Игоря и, получив в качестве компенсации 15 тысяч рублей, попросил судью назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. При этом Новоселов назвал произошедшее в квартире общественника стечением обстоятельств. С его слов, вместе с товарищами они намеревались «хлопнуть барыгу», но спутали адрес. В своих действиях Игорь раскаялся. «Я наигрался уже во все это. Хватило мне всего этого уже. Столько приключений было. Это раньше пацаны... А теперь понял, что лучшими друзьями были жена с дочерью. И мать с отцом, – заявлял ранее Новоселов. – В дальнейшем планирую исправляться. Мне же еще два года сидеть. Сейчас 25. Потом 27 будет. Считай, жизнь прошла. Такая бурная молодость. Жалею, конечно. Все с девками гуляют, а мне в тюрьму».

Какое бы суд ни вынес наказание по новому делу, оно станет дополнением к двум годам, которые Новоселов недавно получил за нападение на таксиста Игоря Волкова. Впрочем, сегодня Игорь заявил ходатайство, в котором попросил отложить вынесение приговора, пока в облсуде не будет рассмотрена апелляция по делу о нападении на Волкова.

Находясь в розыске, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги». В предыдущие годы Новоселов был судим за угрозы водителю, которые были запечатлены в знаменитом ролике о дорожном инциденте на улице Советской в Екатеринбурге, и хулиганство во дворе. Также его судили за «поход» с пневматическим автоматом Калашникова в магазин за спиртным.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.05.17

Дело серийных екатеринбургских угонщиков отправлено в суд (ФОТО). / В Екатеринбурге пройдет крупный турнир по ММА – без допинга (ФОТО). / Дополнение к анонсам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»